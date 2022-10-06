Türkiye Gazetesi

Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından (TMO) et ve süt üreticilerinin maliyetlerinin azaltılması için üreticileri sevindiren haberi Bakan Nebati duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yaptığı açıklama ile uygulamanın detaylarını paylaştı.

Nebati, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısını, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve komite üyelerinin katılımlarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

UYGUN FİYATLI ARPA VE MISIR SATIŞI TEKRAR BAŞLIYOR

Bakan Nebati yapılan toplantıda alınan kararlara ilişkin "Toplantı kapsamında, et ve süt üreticilerimizin maliyetlerinin azaltılmasını teminen TMO tarafından uygun fiyatlı arpa ve mısır satışının tekrar başlaması kararlaştırılmış ve alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir" şeklinde konuştu.

Bakan Nebati'den ekonomi açıklaması: Yeni modelin en önemli sac ayağı TL'ye güveni artırmak Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi’nde önemli açıklamalarda bulunuyor. Nebati, "Modelin en önemli sac ayağı TL'ye güveni artırmaktır. Yeni ekonomi modelini uygulamaya almasaydık, durgunluk ve buna bağlı birçok sorunla karşı karşıya kalacaktık" ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati, 'Çalışanlar rahat nefes alacak!' sözleriyle müjdeyi verdi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, katıldığı 2. Türkiye Çiftçi Zirvesi'nde enflasyonun düşürüleceğine dair açıklama yaptı. Bakan Nebati, yıl sonunu işaret ederek, "Enflasyonu yeneceğiz. dedi.

Bakan Nebati'den gıda ve tarım ürün fiyatları açıklaması: Alt komite kurulacak Bakan Nebati, Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi toplantısında, gıda ve tarım ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı arz ve fiyatlarına ilişkin son dönemdeki gelişmeler mercek altına alındığını açıkladı.