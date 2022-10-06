Türkiye Gazetesi

Pandeminin ardından sekteye uğrayan tedarik zincirlerinin üretimi yavaşlatması ardından patlayan Rusya- Ukrayna savaşıyla birlikte arz yönlü baskılar ve emtia fiyatlarındaki aşırı artış tüm dünyayı enflasyonist bir ortama sürükledi. Türkiye'nin derinden etkilendiği enflasyondan Avrupa'nın güçlü ekonomisine sahip ülkeleri de nasibini aldı. Hollanda'da enflasyondaki son veriler son 60 yılın zirvesine oturdu.

İSTATİSTİK KURUMU AÇIKLADI

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), ülkenin eylül ayı enflasyon verilerini yayımladı.

SON 59 YILIN ZİRVESİ: YÜZDE 14,5

Buna göre, ağustosta yüzde 12 olan yıllık enflasyon, eylülde yüzde 14,5'e yükseldi. Söz konusu oran, enflasyonun izlenmeye başlandığı 1963'den bu yana görülen en yüksek enflasyon olarak kayıtlara geçti.

Özellikle enerji fiyatlarındaki artış enflasyonun yükselmesinde etkili oldu. Enerji fiyatları, eylülde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 200 artış kaydetti.

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması: Tüm alt gruplarda yükseldi Merkez Bankası Eylül Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı. TCMB Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'na göre, eylülde tüketici yıllık enflasyonu alkol-tütün-altın hariç tüm alt gruplarda yükselirken, söz konusu yükselişe en belirgin katkı 1,55 puanla enerji grubundan geldi.

Son dakika... TÜİK, Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı Son dakika: Eylül ayına ait enflasyon rakamı belli oldu. Buna göre; enflasyon yıllık bazda 83,5 oldu. Enflasyon aylık bazda ise 3.08 olarak gerçekleşti.

Avro Bölgesi'nde rekor enflasyon Hız kesmiyor: Çift haneyi gördü. Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon eylülde yüzde 10'la rekor seviyeye çıktı Avro Bölgesi'nde enflasyon ilk defa iki haneye çıkmış oldu.

Son dakika! Almanya'da enflasyon iki haneli rakamlara ulaştı Son dakika... Almanya'da yıllık enflasyon, yüksek enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle eylülde yüzde 7,9'dan yüzde 10'a çıktı