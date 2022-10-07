Türkiye Gazetesi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş önemli açıklamalarda bulundu. Elitaş'ın yaptığı açıklamaların satır başları şu şekilde:

"Hem işverenler hem çalışanlar rahatlığa ulaşmış olacaklar. Kanunun yürürlülük tarihinden itibaren 1 Temmuz 2023 tarihine kadar işverenler çalıştıkları kişilere elektrik/doğalgaz yardımı yaparsalar vergi indirimi alacaklar. İşverenler 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 1000 liraya kadar yaptıkları yardımlarla gelir vergisi ve sigorta priminden muaf olacaklar.

KYK BORÇ FAİZLERİ

Öğrenim kredisi konusunda önemli bir adım atılıyor. Yaklaşık 1 milyon 392 bin kişi kredi almış, 26 bin kişi de katkı kredisi almış. Tüfe ile birlikte sürekli yükseltiyorsuz. İki yıl erteleme süresi vardı. Bu toplam 27.6 milyar liraya ulaşmış. Yaptığımız düzenlemeyle bütün faizlerini siliyoruz, ana paraya dönüyoruz. Bundan sonra öğrenci kredileri hiçbir enflasyon ya da faiz artışa tabi olmayacak.

Üst üste 3 kere erteleme imkanı olacak. Toplam borcuna yüzde 10'u geçmemek üzere TÜFE oranın göre faiz eklenecek.

TIP ÖĞRENCİLERİNE DESTEK

Yine yaptığımız önemli bir düzenleme de tıp fakültesi ve diş hekimliği okuyan son sınıf öğrencilerine asgari ücret kadar bir ücret veriliyor. Bu devlet üniversitelerini değil tüm üniversiteleri kapsayacak şekilde. 5500 liralık ücret ödemesi yapılmış oluyor.

ENGELLİ AYLIKLARI

Engelli aylığı alabilmenin bazı şartları var. Yaşlı aylığı alabilmeleri için bazı şartlar var. Örneğin yüzde 40 ve üzerinde engelli olan vatandaş aylığı hak ediyor ama belirli periyotlarla bu engel sağlık kurulu tarafından teyit edilmesi gerekiyor. 3 yıl aylık aldı 3. yıl sonunda gitti engel oranı yüzde 40’ın altına düştü. Engelli kardeşimize ödenen aylıklar geri isteniyor ve faizi ile alınıyordu. Bu süre içerisinde engel düştüğü aydan herhangi bir şekilde ödeme varsa bu ödemelerden vazgeçilecek ve vatandaşa tebliğ tarihinden itibaren ödemesi yapılmayacak.

İCRA TAKİBİ

2 bin liraya kadar icra takibi olan her türlü alacak biliyorsunuz bu icra takibinin şüpheli hale getirilmesi vergiden istisna haline getirilmesi için çok büyük bir süreç vardı. Süreci kısaltıyoruz. Her kim icra takibinde dosya toplamı varsa bu alacaktan vazgeçtiği takdirde bütün takipler dosyadan ortadan kalkmış oluyor. Telekom şirketleri, GSM şirketleri, doğal gaz şirketleri, elektrik şirketleri, belediyelere olan su borçları, vatandaşın birbirleri ile olan alacak ilişkilerinde 2 bin liraya kadar olan alacaktan vazgeçtiklerinde defter kayıt belgelerinden düşerek sonlandırmış oluyorlar.

2.7 MİLYAR LİRALIK MASKE CEZALARI

Yaklaşık 9 milyon dosya 5 milyon kişiyi ilgilendiren bir durum. Bunun toplam bedeli de hemen hemen 20 milyar liralık bir rakamı oluşturuyor. Maske ile ilgili toplam 2.7 milyar liralık maske ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşlarımız yazılmış ceza vardı. 2.7 milyar liralık rakamdan da vazgeçilmiş oluyor.

CEZALARDA AF YOLU

Yurt dışında yaşayan bir vatandaşımız Türkiye’ye araçla geldiği takdirde 2 yıl içerisinde bu araçla yurt dışına çıkmamak kaydıyla Türkiye’de kullanma hakkı var. Yurt dışından çıkış yaptığı takdirde Türkiye’de aracı niye kullanmıyorsunuz diye cezalar vardı. O cezalarda af yoluna gidiyoruz."

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