Türkiye Gazetesi

Özel ve kamu sektöründe çalışan milyonlarca kişi için yeni bir yardım kapısı açılıyor. Milyonlarca çalışan, yaklaşan kış ayları öncesi elektrik ve doğalgaz desteği alabilecek. Bu desteği işverenler sağlayacak. Böylelikle işverenler de gelir vergisi ve sigorta prim kesintisinden muaf tutulacak.

NAKİT OLARAK VERİLECEK!

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, çalışanlarına 1000 TL'ye kadar doğalgaz ve elektrik desteği veren firmalara gelir vergisi ve sigorta primlerinde indirim yapılacağını duyurdu.

Doğalgaz ve elektrik desteğiyle hem işverenler hem de çalışanlar rahatlığa ulaşmış olacak. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 Temmuz 2023 tarihine kadar elektrik ve doğalgaz yardımı yapan işverenler vergi indirimi alacak. 1.000 TL’ye kadar yapılan yardımlar bu indirimi kapsayacak.

İşverenler çalışanlarına yemek yardımını nakdi olarak verdikleri takdirde bu ücretin vergisinden istisna tutulacak. Günlük 34 lira (+KDV) olan yemek ücretini işverenler çalışanlarına yemek kartı ile verebiliyorken bu uygulama ile bu bedel 2022 yılı için 51 lira (+KDV) olacak.

FATURA BORÇLARI SİLİNECEK

Torba yasada yer alacak bir diğer maddeye göre; 15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılan 2 bin lira ve altındaki borçların tasfiyesi yapılacak. Temel ihtiyaç abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan küçük miktarlı borçlar “değersiz alacak” kategorisine dahil edilecek. Şirketler “değersiz alacak” olarak belirttiğinde vergi indiriminden yararlanacak. Borcun icra safhasına gelmesi ve takipte olması gerekecek. Bu borçlar tahsil edilirse vergiye tabi tutulacak.

2 bin liranın altındaki borçları kapsayan 10 milyon icra dosyası tasfiye edilecek. Büyüklük olarak 30 milyar liralık bir paket olan bu düzenlemeden yaklaşık 1 milyon kişinin faydalanması bekleniyor.

KYK FAİZLERİ DAHİL OLACAK

KYK kredi borçlarına ait enflasyon farkları silinecek. Öğrenciler sadece aldıkları kredileri geri ödeyecek. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdikten sonra devreye alınacak kararla borçlar silinmiş olacak.

Elektrik, doğalgaz, telefon, internet borçları silindi mi? Torba yasa değersiz alacaklar hangileri? Değersiz alacaklar hangileri? Elektrik doğalgaz telefon borçları silindi mi sorularına arama motorlarında yanıt aranmaya başlandı. TBMM’de görüşülecek torba yasada yer alan maddelere göre, bazı borç türleri “değersiz alacak” kapsamına alınacak. Bu kapsama alınan borçlar silinebilecek. Peki; elektrik, doğalgaz, telefon, internet borçları silindi mi?

Düğmeye basıldı! Torba yasa hangi borçlar silinecek? Vergi affı geldi mi? Silinecek borçlar listesi… Milyonlarca kişiyi ilgilendiren torba yasa teklifi Meclis’e sunulacak. Torba yasa teklifiyle birçok kişiyi etkileyecek borçların silinmesi bekleniyor. 2023 Bütçe Çalışmaları öncesinde çıkarılacak torba yasada icralık olan 3 milyon kişinin borç tasfiyesi de yer alıyor. Borcu silinecek kesimler arasında gençler, yaşlılar, engelliler, ihracatçılar da bulunuyor. Peki; torba yasa hangi borçlar silinecek? Vergi affı geldi mi?