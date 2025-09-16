Ajet'ten yeni kampanya! Haftanın 3 günü indirimli uçma fırsatı

Yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan Ajet, iç hatlarda geçerli olacak yeni bir kampanyaya imza attı.

YÜZDE 35'E VARAN İNDİRİM

Yurt içi uçuşlarda ikinci yolcuya yüzde 30, üç ve üzeri yolcuya ise yüzde 35 indirim içeren kampanya 1 Ekim 2025 - 13 Mart 2026 tarihleri arasında haftanın 3 günü (salı, çarşamba, perşembe) yapılacak tüm yurt içi seyahatlerde geçerli olacak.

İNDİRİMLİ BİLETLER SATIŞTA

Kampanya kapsamında ayrıca, koltuk seçimleri yüzde 50 indirimli alınabilecek. İndirimlerden yararlanmak isteyen yolcular için biletler bugün saat 12.00'den 18 Eylül 2025 saat 23.59'a kadar sadece AJet.com ve AJet Mobil Uygulaması üzerinden satışta olacak.