Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Ajet'ten yeni kampanya! Haftanın 3 günü indirimli uçma fırsatı

Ajet'ten yeni kampanya! Haftanın 3 günü indirimli uçma fırsatı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ajet&#039;ten yeni kampanya! Haftanın 3 günü indirimli uçma fırsatı
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Yurt içi uçuşlar için yeni bir kampanya başlatan Ajet, haftanın 3 günü indirimli uçma fırsatı sunacak. Kampanya kapsamında ikinci bilete yüzde 30, üç ve sonraki biletler için ise yüzde 35 indirim uygulanacak. İndirimli biletler bugün saat 12.00'den 18 Eylül 23.59'a kadar satışta olacak.

Yurt içinde 41 noktaya uçuş yapan Ajet, iç hatlarda geçerli olacak yeni bir kampanyaya imza attı.

YÜZDE 35'E VARAN İNDİRİM 

Yurt içi uçuşlarda ikinci yolcuya yüzde 30, üç ve üzeri yolcuya ise yüzde 35 indirim içeren kampanya 1 Ekim 2025 - 13 Mart 2026 tarihleri arasında haftanın 3 günü (salı, çarşamba, perşembe) yapılacak tüm yurt içi seyahatlerde geçerli olacak. 

Ajet'ten yeni kampanya! Haftanın 3 günü indirimli uçma fırsatı - 1. Resim

İNDİRİMLİ BİLETLER SATIŞTA 

Kampanya kapsamında ayrıca, koltuk seçimleri yüzde 50 indirimli alınabilecek. İndirimlerden yararlanmak isteyen yolcular için biletler bugün saat 12.00'den 18 Eylül 2025 saat 23.59'a kadar sadece AJet.com ve AJet Mobil Uygulaması üzerinden satışta olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Güzelleştiğim O Yaz 3. sezon 12. bölüm ne zaman? Final tarihi açıklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Medyaya girecekler mi? Tosyalı Holding'den açıklama - EkonomiMedyaya girecekler mi? Tosyalı Holding'den açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Dar gelirli ev sahibi olacak, yeni sosyal konut projesi geliyor - EkonomiYeni sosyal konut projesi geliyorAltında "düzeltme" uyarısı: Uzmanlar rakam verdi: Alım fırsatı olacak! - EkonomiUzmanlar rakam verdi: Alım fırsatı olacak!Altında fark edilmeyen bu hile cep yakıyor! Sadece 100 lira ama 4 bin liraya satıyorlar - EkonomiAltında fark edilmeyen bu hile cep yakıyor!Kayısıya alternatif olarak yetiştirdi! Kilosunu 500 liradan satıyor - EkonomiKilosunu 500 liradan satıyor5 kilo yaş üründen 1 kilo kurusu çıkıyor! Torosların yeşil altınında hasat başladı, 100 liradan satışta - EkonomiTorosların yeşil altınında hasat zamanı! Kilosu 100 lira
Sonraki Haber Yükleniyor...