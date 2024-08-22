AJet, 38 TL'ye bilet satışına başladı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Ağustos 2024 10:35 - Güncelleme: 22 Ağustos 2024 10:47 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları'nın yan kuruluşu olan AJet, dikkat çeken bir indirime imza attı. Havacılık devi, Avrupa'dan Türkiye'ye olan uçuşlar için "1 euro + vergi" şeklinde bilet kampanyası düzenledi.