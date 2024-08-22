Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > AJet, 38 TL'ye bilet satışına başladı

AJet, 38 TL'ye bilet satışına başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AJet, 38 TL&#039;ye bilet satışına başladı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları'nın yan kuruluşu olan AJet, dikkat çeken bir indirime imza attı. Havacılık devi, Avrupa'dan Türkiye'ye olan uçuşlar için "1 euro + vergi" şeklinde bilet kampanyası düzenledi.

AJet, 22-24 Ağustos tarihlerinde alınacak 22 Ağustos - 24 Ekim tarihleri arasında Avrupa'dan Türkiye'ye yapılacak seyahatlerle ilgili önemli bir kampanya başlattı.

THY'nin yan kuruluşu olan şirket, söz konusu uçuşların bilet fiyatını 1 euro + vergi şeklinde düzenledi. 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Direksiyon sınavını geçen eşine yaptığı sürpriz, herkesi hayrete düşürdüPetrol ve doğalgaz üretiminde yeni rekor! Bakan Albayraktar duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Petrol ve doğalgaz üretiminde yeni rekor! Bakan Albayraktar duyurdu - EkonomiPetrol ve doğalgaz üretiminde yeni rekor!Bankalar arasında yarış kızıştı! Faizsiz kredide limit 45 bin TL’ye çıktı - EkonomiFaizsiz kredide limit 45 bin TL’ye çıktıKamuda esnek çalışma için geri sayım! Kabine'de ele alınacak, masada 4 formül var - EkonomiKabine'de ele alınacak, masada 4 formül varFitch’ten yeni not artışı gelebilir! Borsada bu sektöre dikkat - Ekonomi Borsada bu sektöre dikkatFiyatlar cep yakınca çareyi böyle buldular! İşte marka ve modele göre telefon kiralama ücretleri - EkonomiFiyatlar cep yakınca çareyi böyle buldularKapalıçarşı'da fark yükseliyor! Dolarda makas yeniden açılıyor - EkonomiKapalıçarşı'da fark yükseliyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...