AJet, 38 TL'ye bilet satışına başladı
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türk Hava Yolları'nın yan kuruluşu olan AJet, dikkat çeken bir indirime imza attı. Havacılık devi, Avrupa'dan Türkiye'ye olan uçuşlar için "1 euro + vergi" şeklinde bilet kampanyası düzenledi.
AJet, 22-24 Ağustos tarihlerinde alınacak 22 Ağustos - 24 Ekim tarihleri arasında Avrupa'dan Türkiye'ye yapılacak seyahatlerle ilgili önemli bir kampanya başlattı.
THY'nin yan kuruluşu olan şirket, söz konusu uçuşların bilet fiyatını 1 euro + vergi şeklinde düzenledi.
Düzenleyen: Mesut Şahin - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi