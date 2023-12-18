Asgari ücrete yüzde 50 zam gelirse ne kadar olur? (%) Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

18 Aralık 2023 14:13 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 14:15

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Asgari ücrete yüzde 50 zam gelirse ne kadar olur? 2024 yılı asgari ücretin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Asgari ücrete yüzde 50 artış kararı çıkması durumunda yeni 2024 asgari ücreti ne kadar olur merak ediliyordu. İşte detaylar…

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 50 ZAM GELİRSE NE KADAR OLUR?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamındaki ikinci toplantısı başladı. Asgari ücret açıklanmadan önce birçok zam oranı konuşuluyor. Bunlardan birisi de asgari ücrete yüzde 50 zam gelme ihtimali. Peki, asgari ücrete yüzde 50 zam gelirse yeni asgari ücret ne kadar oluyor?

Şu anda asgari ücret net 11 bin 402 TL’dir. Asgari ücrete yüzde 50 zam gelirse yeni asgari ücret 5 bin 701 TL artarak 17 bin 103 TL olacaktır.

İşte oran oran asgari ücrete yapılacak zam miktarı...

Asgari ücrete yüzde 30 oranında bir zam gelirse ücret 14 bin 822 TL'ye ulaşacak;

Yüzde 35 oranında bir zam gelirse ücret 15 bin 392 TL olacak,

Yüzde 40 oranında bir zam gelirse 15 bin 962 TL olacak,

Yüzde 45 oranında bir zam gelirse 16 bin 532 TL olacak,

Yüzde 50 oranında bir zam gelirse 17 bin 103 TL olacak,

Yüzde 55 oranında bir zam gelirse 17 bin 673 TL olacak,

Yüzde 60 oranında bir zam gelirse 18 bin 243 TL olacak,

Yüzde 65 oranında bir zam gelirse 18 bin 813 TL olacak,

Yüzde 70 oranında bir zam gelirse 19 bin 383 TL olacak.

ASGARİ ÜCRET BRÜT VE NET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİNDE SON DURUM

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, 11 Aralık'ta ilk toplantısını gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün yapacak.

Pazarlık çerçevesinin belirlenmesi açısından önem taşıyan bu toplantıda, temel ekonomik veriler masaya yatırılacak.

Toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşması bekleniyor.

Henüz rakam telaffuz etmeyen işçi ve işveren tarafı, sunulacak söz konusu ekonomik veri ve raporların ardından pazarlığa başlayacak.

4 işçi geçim şartlarını anlattı

İlk kez 4 işçinin birden yer aldığı ilk toplantının açılış konuşmasını yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, hükümet olarak hakem rolü üstlenerek, işçi ve işverenlerin mutabakatıyla yeni asgari ücret rakamını tespit etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Daha sonra söz alan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da süreci dengeli bir rakam ve mutabakatla tamamlama arzusunda olduklarını söyledi.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar ise enflasyon verilerine yönelik eleştirilerde bulunarak, yeni asgari ücretin işçilerin ve toplumun beklentilerine uygun olmasını istedi.

Açılış konuşmalarının ardından komisyon üyelerine söz verildi. TÜRK-İŞ heyetindeki Adana'da hastanede işçi olarak çalışan Hatice Akgedik, Ankara'da kasiyerlik yapan Meliha Nur Şıkbudak, Çorum'da yaşayan enerji işçisi Saffet Canbaz ve Bolu'da karayolları işçisi olan Durmuş Öztürk geçim şartlarını anlatarak, yeni yılda geçinebilecek ücret taleplerini dile getirdi.