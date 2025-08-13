Emlak Katılım net karının 2025'in ilk yarısında yüze 46 artırdı! Ekonomiye 206 milyar liralık kaynak

Emlak Katılım 2025’in ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artışla Türkiye ekonomisine 206 milyar lira kaynak sağladı. Şirket, aynı dönemde net kârını yüzde 46 artırarak 7,6 milyar liraya çıkardı. Emlak Katılım’ın aktif büyüklüğü 298 milyar liraya, toplanan fonları ise 225 milyar liraya ulaştı. Aynı dönemde kullandırılan fonlar yüzde 91 artarken, takibe dönüşüm oranı yüzde 1,02, sermaye yeterliliği oranı ise yüzde 21,93 olarak gerçekleşti. Şirket sermaye yapısı ve etkin risk yönetimiyle desteklenen operasyonel faaliyetleri sayesinde 2025’in ilk yarısında öz kaynak kârlılığını yüzde 69 seviyesinde tamamladı.

GÜÇLÜ FİNANSAL PERFORMANS

Katılım esaslı portföy saklama kuruluşu lisansına sahip banka olarak sektördeki konumunu sürdüren Emlak Katılım, 2025’in ilk yarısında bu alandaki hizmet kapasitesini de önemli ölçüde artırdı. Aktif olarak saklayıcılığını yürüttüğü katılım esaslı fon sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 183 artış göstererek 34’e ulaştı. Emlak Katılım’ın iştiraki olarak kurulan “Emlak Katılım Tasarruf Finansman AŞ” ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) faaliyet izni aldı. Tasarruf finansman sektörüne giriş yapan şirket, ev, araç ve çatılı iş yeri ihtiyaçları için geniş kitlelere erişilebilir finansal çözümler sunmaya hazırlanırken diğer yandan da portföy yönetim şirketini faaliyete geçirmek için resmî hazırlıklarını sürdürüyor.

DYS TÜRKİYE'YE YAYILIYOR

Emlak Katılım, dijital bankacılık altyapı ortağı olduğu Depozito Yönetim Sistemi’ni, (DYS) 2025 sonuna kadar tüm il ve ilçelerde yaygınlaştırmayı planlıyor. Tüketicilerin depozito iade süreçlerini yöneteceği “Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA)” mobil uygulamasında yer alan e-Cüzdan altyapısı ve tüm ödeme sistemleri, Emlak Katılım’ın dijital çözümleriyle entegre biçimde çalışıyor. Bu iş birliğiyle Emlak Katılım, hem çevresel sorumluluk bilinciyle hareket ediyor hem de milyonlarca yeni kullanıcıya ulaşarak ürün ve hizmetlerini geniş bir tabana yaymayı hedefliyor.