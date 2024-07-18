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Haberler > Ekonomi > Gram altın için bu rakam hiç konuşulmadı! Altın uzmanı dudak uçuklatan tahminiyle heyecanlandırdı

Gram altın için bu rakam hiç konuşulmadı! Altın uzmanı dudak uçuklatan tahminiyle heyecanlandırdı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gram altın için bu rakam hiç konuşulmadı! Altın uzmanı dudak uçuklatan tahminiyle heyecanlandırdı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Gram altın, 'Trump'a suikast' rüzgarıyla tarihi seviyelere çıktı. Gram altın 2650 TL'ye dayanarak tüm zamanların en yüksek rakamını gördü. Altın yatırımcısının "yükseliş devam edecek mi?" sorusuna Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı cevap verdi. Sarı, gram altının ulaşacağı dudak uçuklatan seviyeyi açıkladı.

Altın fiyatları, ABD'den gelen haberlerle rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde başkan adayı olan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın suikast girişiminde yaralanması, altın fiyatlarını zıplattı. Silahlı saldırı sonrası Trump'ın favori aday olmasıyla 5 Kasım'dan sonra ticaret savaşlarının yeniden başlama ihtimali altın fiyatlarında rekoru getirdi.

Ons altının 2480 dolara çıkmasıyla gram altın 2650 TL sınırına dayandı. Tüm zamanların en çok kazandıran yatırım aracında yeni rekorlar gelecek mi sorusuna Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Şirin Sarı cevap verdi. Uzman isim, altın yatırımcısını heyecanlandıracak dudak uçuklatan seviyeyi açıkladı.

 tgrthaber.com'da yer alan habere göre Şirin Sarı şunları kaydetti:

EYLÜL AYI KRİTİK

"Yılbaşından bu yana ONS altında yüzde 20'ye yakın değer kazanımı, gram altında ise yüzde 35'e yakın değer kazanımı gördük. Özellikle son haftada yeni zirvelerin geldiğine de şahit olduk. ONS altıda 2.483 dolar seviyesine kadar yükselişler geldi. Nedenlerine baktığımızda tabi ki FED tarafından gelebilecek olan faiz indirimi artık eylülde yüzde 94 ihtimale ulaşmış oldu.

ALTIN YATIRIMCISI ORAYA ODAKLANDI

Yani yatırımcılar yüzde 94 ihtimalle FED'te yüzde 25 indirim bekliyor. Bununla beraber Avrupa kanadında hem İsviçre merkez bankası hem de Avrupa Merkez bankasından faiz indirimleri gelmişti. Ağustos ayı itibariyle de global merkez bankalarından İngiltere'nin de faiz indirimi beklentisinin yükselmiş olması altın cephesinin güçlenmesini sağlıyor.

GRAM ALTINDA BU SEVİYE İLK KEZ TELAFFUZ EDİLDİ

Gram altında artık 3.000- 3.500'e doğru yükselişler beraberinde gelebilir. Çeyrek altında ise 6 bin TL seviyelerini görebiliriz"

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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