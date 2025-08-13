Memur-Sen'den hükümetin zam teklifine protesto

Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı sendikalar, hükümetin 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde memur ve memur emeklilerine sunduğu ilk zam teklifini protesto etti. Antalya'da bir araya gelen sendika üyeleri, Defterdarlık önünde basın açıklaması yaptı. Memur Sen Antalya İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, genel merkezin eylem planı doğrultusunda gelirde adalet ve ücrette denge talebiyle toplandıklarını belirterek, kamu işvereninin teklifinin memurun yaşadığı zorlukların görmezden gelindiğini ve hayal kırıklığına neden olduğunu söyledi. Miran, işveren heyetinin 2026 yılı için yüzde 10+6, 2027 yılı için ise yüzde 4+4 zam önerdiğini hatırlatarak, bu teklifi yok saydıklarını ve gerçekçi bulmadıklarını ifade etti.

"ENFLASYON HEDEFİ KADAR ZAM TEKLİF EDİLMESİ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL"

İşverenin teklifinde refah payı ve taban aylığa zam bulunmadığını dile getiren Miran, "İşverenin teklifinde refah payı ve taban aylığa zam yoktur. Gelirde adaleti sağlayacak oran yoktur. Emekli ve emekçiyi gözeten bakış yoktur. Kira artış oranının yüzde 41 olduğu bir zeminde, düşük belirlenmiş enflasyon hedefi kadar zam teklif edilmesi kabul edilebilir değildir" ifadelerini kullandı.

'Memurların ve emeklilerin kaybedecek iki yılı olmadığını' söyleyen Miran, "Mesleğinde yıllarca dirsek çürüten, gecesini gündüzüne katan, daha kaliteli kamu hizmeti için kariyer yapan memurlarımıza niteliğini ve emeğini değersizleştiren bir teklif sunulmuştur. Bu teklif huzursuzluğu gidermez, ücretlerdeki adaletsizliği ortadan kaldırmaz" dedi.

"GEÇMİŞ DÖNEM KAYIPLARIMIZIN GİDERİLMESİ GEREKİYOR"

Memur-Sen'in taleplerine de değinen Miran, "Refah payı istedik; çünkü geçmiş dönem kayıplarımızın giderilmesi gerekiyor. Taban aylığa zam istedik; çünkü görev aylığı ile emekli aylığı arasındaki dengenin yeniden kurulması gerekiyor. Oransal zam istedik; çünkü kamu görevlilerinin yüksek enflasyon altında ezilmemesi gerekiyor" dedi. Miran, ayrıca ilave bir derece verilmesi, birinci dereceye 3600 ek gösterge sağlanması, akademisyen, şube müdürü, şef, amir, mühendis ve teknik personelin mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılması, bayram ikramiyesi verilmesi, kira desteği sözünün yerine getirilmesi, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi, seyyanen ödemenin emekliliğe yansıtılması, tüm gelirlerin emekliliğe esas sayılması ve 4688 sayılı Kanun'un revize edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ay sonuna kadar sürecek toplu sözleşme görüşmelerinde işveren heyetinden adil ve acil bir teklif beklediklerini ifade eden Miran, "Aksi takdirde Memur-Sen Başkanlar Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda ‘Memur-Emekli Nöbette Eylem Çadırı' kuracağız. İş bırakma, yürüyüş ve Ankara mitingi eylemleriyle tepkimizi sürdüreceğiz" dedi.