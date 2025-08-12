Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şubelerini kapatıyor! Dünyanın en değerli bankasından "Türkiye" kararı

Şubelerini kapatıyor! Dünyanın en değerli bankasından "Türkiye" kararı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Dünyanın en değerli bankası, Türkiye operasyonuyla ilgili çarpıcı bir değişikliğe imza atıyor. Türkiye'de yüzlerce çalışanı bulunan dev banka, 12 şubesini kapatma kararı aldı. Böylece bankanın Türkiye'deki şube sayısı 20'ye inecek. İşte detaylar...

Uuluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın "Banking 500-Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası 2025" çalışmasında 79,1 milyar dolarla zirvede yer alan Çinli ICBC'den dikkat çeken bir karar geldi. Dünya devi banka, Türkiye'deki operasyonuyla ilgili çarpıcı bir hamle yaptı.

Şubelerini kapatıyor! Dünyanın en değerli bankasından "Türkiye" kararı - 1. Resim

12 ŞUBE KAPANIYOR 

ICBC, Türkiye genelindeki 5 şubesini kapatacağını, 7 şubesini ise diğer şubelerle birleştirileceğini belirtti. Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, "ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin 5 şubesinin faaliyetlerine son verilmesine, 7 şubenin ise diğer şubeler bünyesinde birleştirilmesine karar verilmiştir." denildi. 

YÜZLERCE ÇALIŞANI BULUNUYOR 

Türkiye genelinde toplamda 32 şubesi bulunan ICBC'nin kararla birlikte şube sayısı 20'ye düşecek. Bankanın Türkiye'deki personel sayısı ise 632. Çoğunlukla şirketlerin önemli yatırımlarına finansman sağlayan banka, 2014 yılında Tekstilbanka'a ait hisselerin satın alınmasıyla birlikte Türkiye pazarına giriş yapmıştı.

