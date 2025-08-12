Şubelerini kapatıyor! Dünyanın en değerli bankasından "Türkiye" kararı

Uuluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın "Banking 500-Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası 2025" çalışmasında 79,1 milyar dolarla zirvede yer alan Çinli ICBC'den dikkat çeken bir karar geldi. Dünya devi banka, Türkiye'deki operasyonuyla ilgili çarpıcı bir hamle yaptı.

12 ŞUBE KAPANIYOR

ICBC, Türkiye genelindeki 5 şubesini kapatacağını, 7 şubesini ise diğer şubelerle birleştirileceğini belirtti. Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, "ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin 5 şubesinin faaliyetlerine son verilmesine, 7 şubenin ise diğer şubeler bünyesinde birleştirilmesine karar verilmiştir." denildi.

YÜZLERCE ÇALIŞANI BULUNUYOR

Türkiye genelinde toplamda 32 şubesi bulunan ICBC'nin kararla birlikte şube sayısı 20'ye düşecek. Bankanın Türkiye'deki personel sayısı ise 632. Çoğunlukla şirketlerin önemli yatırımlarına finansman sağlayan banka, 2014 yılında Tekstilbanka'a ait hisselerin satın alınmasıyla birlikte Türkiye pazarına giriş yapmıştı.