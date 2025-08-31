Trendleri belirliyor! Modaya yapay zekâ imzası

Ekonomi Servisi - The Inside Partners’ın araştırmasına göre yapay zekânın global moda sektöründeki pazar payının 1 milyar dolardan 2031’e kadar 17.4 milyar dolara ulaşması bekleniyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Evrim Büyükaslan Oosterom moda sektöründe tasarımcıların yapay zekâyı düzenli olarak kullandığına dikkat çekerek, “Firmalar da bunu teşvik ediyor. Özellikle tasarım aracı olarak Adobe ürünlerini kullanan tüm firmalar farkında olmadan bile yapay zekâ teknolojisini kullanıyorlar. Mesela Boyner’in 2024 yılında 32 parçalık koleksiyon hazırlıyor ve E 4.0 Design Studio X Fabrika kapsül koleksiyonu olarak satışa sunuyor. Renk, kumaş, desen seçimlerinde aktif olarak yapay zekâ kullanıyorlar. Bu sayede koleksiyonların hazırlık süreci üç kat hızlanıyor” dedi.

Geçtiğimiz yıl İHKİB tarafından İHKİB Dijital Dönüşüm Merkezi kurulduğunu hatırlatan Oosterom şunları kaydetti: Yapay zekâ moda sektöründe ürün önerisi, sanal asistan, ürün arama, tasarım, trend tahmini, müşteri ilişkileri yönetimi gibi alanlarda kullanılıyor. Neredeyse online alışveriş yaptığımız her platformda “Sizin için seçtiklerimiz” ya da “Bunları da beğenebilirsiniz” gibi önerilerle karşılaşıyoruz. Bunlar daha önce yaptığımız alışverişler, tıkladığımız ürünler, o ürün üzerinde kaç saniye zaman harcadığımız, o üründen sonra hangi ürüne yönlendiğimiz gibi pek çok veriyi toparlıyor ve yapay zekâ algoritmalarına göre önerilen yeni ürünler listesi veriyor. Araştırmalara göre yapay zekâ ürün önerisiyle yapılan satış hacmi firmanın genel satış hacmi içerisinde %10 ile %30 ile oldukça yüksek bir orana sahip. Amerika’da yapılan bir pazar çalışması da online alışveriş yapanların yüzde 74’ü yapay zekânın alışveriş deneyimlerini olumlu yönde etkilediğini belirtiyor. Sadece %6’sı olumsuz yönde etkilediği belirtiyor.