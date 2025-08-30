Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
xAI sırlarını sızdırdı, OpenAI'de işe başlayacak! Elon Musk eski mühendisini dava etti

xAI sırlarını sızdırdı, OpenAI'de işe başlayacak! Elon Musk eski mühendisini dava etti

Sosyal medya şirketi X'in sahibi Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, gizli teknolojisini çaldığı ve ardından bu ayın başlarında katılması beklenen OpenAI'ye götürmeye çalıştığı iddiasıyla eski mühendis Xuechen Li'ye dava açtı.

Elon Musk'ın yapay zeka girişimi xAI, Grok chatbot'uyla ilgili ticari sırları çalıp rakip şirket OpenAI'ye götürdüğü iddiasıyla şirketteki eski bir mühendisi dava etti.

'BİLGİLERİ SIZDIRDI OPENAI'DE İŞE BAŞLADI' İDDİASI

Reuters'ın haberine göre; perşembe günü Kaliforniya federal mahkemesinde Xuechen Li'nin "ChatGPT tarafından sunulanlardan daha üstün özelliklere sahip son teknoloji yapay zeka teknolojileriyle" ilgili gizli bilgileri çaldığını ve bunları bu ayın başlarında OpenAI'daki yeni işine getirdiğini iddia eden bir dava açıldı.

KARŞILIKLI DAVALAR SÜRÜYOR 

OpenAI'nin kurucu ortaklarından Musk, şirketi ve CEO'su Sam Altman'ı, insanlığa fayda sağlama yönündeki asıl misyonundan saptıkları iddiasıyla ayrı ayrı dava etti . OpenAI ise Nisan ayında Musk'a taciz davası açtı.

