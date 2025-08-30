Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
200 yıllık stetoskopa yapay zeka dokunuşu! Saniyeler içinde 3 tür kalp hastalığı teşhis ediyor

Londra’da 200’den fazla klinikte denenen yapay zekâlı stetoskop, kalp hastalıklarının teşhisinde devrim oluşturdu. Cihaz, kalp yetmezliği ve ritim bozukluklarını 3 kat daha fazla tespit ederek erken tedavinin önünü açıyor.

1816’da vücudun iç seslerini dinlemek için icat edilen geleneksel stetoskop, 21. yüzyıla uyarlanarak yapay zekâ desteğiyle geliştirildi.

Sky News’in haberine göre, cihazın denemesi Londra’daki 200’den fazla aile hekimliği kliniğinde yapıldı.

KALP HASTALIKLARINA KARŞI ERKEN UYARI SİSTEMİ

Imperial College London ile Imperial College Healthcare NHS Trust tarafından yürütülen pilot çalışma, yapay zekâlı stetoskopların “oyunun kurallarını değiştirecek” bir buluş olabileceğini ortaya koydu. Araştırmaya göre cihaz, kalp yetmezliği, kalp kapakçığı hastalıkları ve atriyal fibrilasyon gibi ritim bozukluklarının daha erken teşhis edilmesine olanak tanıyor.

Verilere göre, yeni teknolojiden fayda sağlayan hastaların kalp yetmezliğinin 12 ay içinde tespit edilme olasılığı 2,3 kat arttı. Ayrıca cihaz, felç riskini yükselten ancak belirti göstermeyen düzensiz kalp atışlarının tespitini 3,5 kat, kalp kapakçığı hastalıklarının tespitini ise 1,9 kat artırdı.

Çalışmaya destek veren Ulusal Sağlık ve Bakım Araştırmaları Enstitüsü’nün (NIHR) İnovasyon Bilim Direktörü Profesör Mike Lewis, “Bu araç, hastalar için gerçekten bir dönüm noktası olabilir. Yapay zekâlı stetoskop, hekimlere sorunları daha erken fark etme, teşhisi sahada koyma ve toplumdaki en büyük ölüm nedenlerinden bazılarını ele alma imkânı sağlıyor” ifadelerini kullandı.

