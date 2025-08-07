Nefes alamıyordu, iki mandalla hayatı değişti!

Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda görevli Uzman Dr. Samet Yılmaz, kalp kapağı hastalıklarının tedavisinde bölgede bir ilke imza attıklarını belirterek, 70 yaşındaki hastaya aynı seansta hem MitraClip hem de TriClip işlemlerinin başarıyla uygulandığını, bu tür girişimlerin cerrahi risk taşıyan hastalar için büyük avantaj sunduğunu belirtti.

Kalp kapak yetmezliğinin ciddi bir sağlık sorunu olduğunu kaydeden Dr. Yılmaz, "Mitral ve triküspit kapakta oluşan ileri derecede kaçaklar, çoğu zaman açık kalp ameliyatı gerektiriyor. Ancak yaşlı veya ciddi ek hastalıkları olan hastalar için bu ameliyatlar yüksek risk taşıyor. Kapalı yöntemle uygulanan MitraClip ve TriClip işlemleri bu hastalar için umut verici" dedi.

"KAPAKLARDAKİ KAÇAKLAR CİDDİ ORANDA AZALIYOR"

MitraClip’in sol karıncık ile sol kulakçık arasındaki mitral kapağa, TriClip’in ise sağ karıncık ile sağ kulakçık arasındaki triküspit kapağa yönelik bir tedavi yöntemi olduğunu anlatan Yılmaz, "Her iki yöntemde de kalbin durdurulmasına veya göğüs kafesinin açılmasına gerek kalmadan, kasık damarından girilerek kapaklara özel mandallar yerleştiriyoruz. Bu sayede kapaklardaki kaçaklar ciddi oranda azalıyor. Eğer mandallar yerlerinden oynamazsa, tekrar müdahale gerekmiyor. Ama ilerleyen dönemde kaçak artarsa, aynı yöntemle yeni mandallar ekleyerek tedaviye devam edebiliyoruz" şeklinde konuştu.

"HASTAMIZIN KLİNİK DURUMU BELİRGİN ŞEKİLDE DÜZELDİ"

Bölgede ilk kez aynı seansta iki işlemi birden yaptıklarını vurgulayan Uzm. Dr. Yılmaz, "70 yaşındaki erkek hastamıza daha önce stent takılmıştı ve orta dereceli kalp yetmezliği vardı. Hem mitral hem triküspit kapakta ileri düzey kaçak mevcuttu. Ayrıca böbrek fonksiyonları da bozulmuştu. Bu nedenle hasta açık cerrahi açısından yüksek riskli olarak değerlendirildi. İşlem öncesinde transözofajiyal ekokardiyografi ve 3 boyutlu tomografi ile kapak yapısını inceledik. Müdahale sırasında mandalları hangi noktalara yerleştirmemiz gerektiğini bu görüntüler sayesinde netleştirdik. İşlem sonucunda her iki kapaktaki kaçakları hafif dereceye indirdik ve hastamızın klinik durumu belirgin şekilde düzeldi" diye konuştu.

Dr. Yılmaz, kalp kapak hastalıklarında cerrahinin tek çare olmadığını hatırlatarak, "Bu yöntemler cerrahinin riskli olduğu durumlarda oldukça etkili alternatifler sunuyor. Özellikle ileri yaş ve çoklu organ problemi olan hastalarda hem güvenli hem de etkin bir tedavi seçeneğidir. Bu tür işlemlerin iyileşme süreci de oldukça hızlıdır. Başarılı geçen işlem sonrası hastamızı ikinci gününde taburcu ettik ve nefes darlığı, halsizlik, kalp yetmezliği gibi şikâyetlerde ciddi azalma gözlemledik" ifadelerini kullandı.