“Mükemmel bir atlayış”ın sunucusu Baran yıllar sonra Afrika’da ortaya çıktı! Hem son hali hem de mesleği şoke etti

İnternette yayıldıktan sonra farklı platformlarda milyonlarca kez izlenerek gündem olan videoyla hafızalara kazınan sunucu Baran, yıllar sonra Güney Afrika’da ortaya çıktı.

“Mükemmel bir atlayış!” repliğiyle ünlenen Baran, Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde sosyal medya fenomeni Mesut Çakar tarafından bulundu. Çakar’ın Instagram hesabında yayınladığı videoda ikili, yıllar önce çekilen o kısa metrajlı mizah videosunu yeniden gündeme taşıdı.

Söz konusu videoda Baran, “Dalgıçlık olimpiyatları için Diyarbakır’a hoş geldiniz. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış!” sözleriyle anons yapıyor, ardından “Yaşar” isimli kişi yüksekten karaya balıklama atlayarak komik bir şekilde yere çakılıyordu.

SUNUCU BARAN VİDEONUN HİKAYESİNİ ANLATTI

Baran, videonun perde arkasını şöyle anlattı:

“O bıyıklar sahteydi. Bir senaryomuz vardı. FOX TV’nin ‘Traktör’ adlı kampanyası için 3 kısa film çekildi. Biri tokat yarışması, biri güç yarışıydı. Benim yer aldığım film de bu dalış sahnesiydi. Yaklaşık 30-40 saniyelik skeçlerdi. Amaç, televizyon programları arasında mizah yoluyla izleyiciyi eğlendirmek ve atmosferi yumuşatmaktı.”

Baran, yaklaşık 30 yıldır Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde yaşıyor. Televizyon dünyasından uzak bir hayat süren eski sunucu, şimdilerde restoran işletmeciliği yapıyor.