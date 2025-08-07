Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > “Mükemmel bir atlayış”ın sunucusu Baran yıllar sonra Afrika’da ortaya çıktı! Hem son hali hem de mesleği şoke etti

“Mükemmel bir atlayış”ın sunucusu Baran yıllar sonra Afrika’da ortaya çıktı! Hem son hali hem de mesleği şoke etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
FOX TV, Güney Afrika, Cape Town, Sosyal Medya, Haber
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 20 yıl önce FOX TV'deki kampanya videosuyla hafızalara kazınan 'Yaşar hazırlanıyor, mükemmel bir atlayış!' repliğinin sahibi sunucu Baran, yıllar sonra Güney Afrika'da ortaya çıktı. Şimdilerde restoran işletmeciliği yapan Baran, son haliyle dikkat çekti.

İnternette yayıldıktan sonra farklı platformlarda milyonlarca kez izlenerek gündem olan videoyla hafızalara kazınan sunucu Baran, yıllar sonra Güney Afrika’da ortaya çıktı.

“Mükemmel bir atlayış”ın sunucusu yıllar sonra Afrika’da ortaya çıktı! Hem son hali hem de mesleği şoke etti - 1. Resim

“Mükemmel bir atlayış!” repliğiyle ünlenen Baran, Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde sosyal medya fenomeni Mesut Çakar tarafından bulundu. Çakar’ın Instagram hesabında yayınladığı videoda ikili, yıllar önce çekilen o kısa metrajlı mizah videosunu yeniden gündeme taşıdı.

“Mükemmel bir atlayış”ın sunucusu yıllar sonra Afrika’da ortaya çıktı! Hem son hali hem de mesleği şoke etti - 2. Resim

Söz konusu videoda Baran, “Dalgıçlık olimpiyatları için Diyarbakır’a hoş geldiniz. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlayış!” sözleriyle anons yapıyor, ardından “Yaşar” isimli kişi yüksekten karaya balıklama atlayarak komik bir şekilde yere çakılıyordu.

“Mükemmel bir atlayış”ın sunucusu yıllar sonra Afrika’da ortaya çıktı! Hem son hali hem de mesleği şoke etti - 3. Resim

SUNUCU BARAN VİDEONUN HİKAYESİNİ ANLATTI

Baran, videonun perde arkasını şöyle anlattı:

“Mükemmel bir atlayış”ın sunucusu yıllar sonra Afrika’da ortaya çıktı! Hem son hali hem de mesleği şoke etti - 4. Resim

“O bıyıklar sahteydi. Bir senaryomuz vardı. FOX TV’nin ‘Traktör’ adlı kampanyası için 3 kısa film çekildi. Biri tokat yarışması, biri güç yarışıydı. Benim yer aldığım film de bu dalış sahnesiydi. Yaklaşık 30-40 saniyelik skeçlerdi. Amaç, televizyon programları arasında mizah yoluyla izleyiciyi eğlendirmek ve atmosferi yumuşatmaktı.”

“Mükemmel bir atlayış”ın sunucusu yıllar sonra Afrika’da ortaya çıktı! Hem son hali hem de mesleği şoke etti - 5. Resim

Baran, yaklaşık 30 yıldır Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde yaşıyor. Televizyon dünyasından uzak bir hayat süren eski sunucu, şimdilerde restoran işletmeciliği yapıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerine mektup yazdı! "Mukaddes değerlere leke sürdürmedik"AK Parti'nin acı günü... Zeki Tosun hayatını kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Serkan Keskin yeni dizisiyle dönüyor… Rolü belli oldu! Kadroda yok yok - MagazinYeni dizisiyle dönüyor… Rolü belli oldu! Kadroda yok yokParçalanmış teknesi bulunmuştu! Seda Bakan'dan olay olan 'Halit Yukay' paylaşımı: O kareyi paylaştı - MagazinSeda Bakan'dan olay olan 'Halit Yukay' paylaşımı: O kare çok konuşulduBrad Pitt’in büyük acısı… Aldığı haberle yıkıldı - MagazinBrad Pitt’in büyük acısı… Aldığı haberle yıkıldıÖzgü Namal ekranlara geri dönüyor! Yeni imajı görenleri şaşkına çevirdi - MagazinEkranlara geri dönüyor! İmaj değiştirdi: Yeni hali şoke etti10 yıllık evliliğini tek kalemde silmişti! Nez defteri kapandı, boşandığı eşine döndü - Magazin10 yıllık evlilik bitmişti... Boşandığı eşine döndüHakkında hapis cezası olduğu iddia edilmişti! Survivor Hikmet nerede? Türkiye kararını duyurdu - MagazinHapis cezası almıştı! Survivor Hikmet nerede? Türkiye kararını duyurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...