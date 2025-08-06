“Masada kalır, olamaz” denilmişti! Hayata dönen Ali amcanın şimdi yüzü gülüyor…

80 yaşındaki Ali Bektaş, daha önce geçirdiği açık kalp ameliyatına rağmen kalp kapağında ileri derecede kaçak oluşması üzerine yeniden ameliyat edilmesi gerekti. Ancak yaşı, solunum sorunları ve geçmiş ameliyat öyküsü nedeniyle gittiği merkezlerde ameliyat yapılamayacağı belirtilen hasta, çareyi başka bir hastaneye gitmekte buldu. Ekip, hastayı kapalı yöntemle ve kalbi durdurmadan ameliyat ederek sağlığına kavuşturdu.

Daha önce koroner bypass geçiren Ali Bektaş'ın, kalp kapağındaki kaçak nedeniyle acil müdahaleye ihtiyacı olduğu belirtildi. Yüksek risk taşıdığı için birçok merkez ameliyatı reddederken, uzmanlar özel cihazlar kullanarak hastayı kapalı yöntemle ameliyat etti. Operasyon sırasında hastanın kalbi durdurulmadı, kapağı da değiştirilmeden tamir edildi.

KALBİ DURDURULMADAN BAŞARIYLA OPERASYON GEÇİRDİ

Operasyonla ilgili bilgi veren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erdinç Eroğlu, "Ali bey bize yaklaşık 2 hafta önce gelmişti. Kalp kapağında ileri derecede kaçağı olan bir hastaydı. Ama Ali beyin şöyle bir özelliği var. Özellikle 80 yaşında, daha önce yaklaşık 15 yıl önce koroner bypass ameliyatı olmuş bir hasta. Aynı zamanda bypass damarlarının hepsi de çalışan bir hasta. Ve muhakkak kalp ameliyatı, kalp kapak ameliyatı olması gereken bir hastaydı. Ali amca şöyle bir şey var, kesinlikle ‘ben tekrar bir daha açık kalp ameliyatı olmak istemiyorum’ dedi. Birçok merkeze gitmiş, hiçbiri ‘biz yapamayız’ demişler. Kendisi bize geldiğinde biz değerlendirdik, tetkikleri yaptırdıktan sonra Ali Amca'nın ameliyatını küçük kesiyle, yani kapalı yöntemle yapabileceğimize karar verdik. Daha da özellikli olarak da aynı zamanda özel bir cihaz kullanarak kalbini durdurmadan ameliyat yapmaya karar verdik. Bu çünkü ameliyat riskini en aza indirecekti. Çünkü Ali amcanın ek risk faktörleri var. İleri yaş var, akciğerleri sıkıntılı. Ondan dolayı kalbini durdurmadan yapmak Ali amcanın riskini en aza indirecekti. Biz de ona karar verdik, çok şükür. Ameliyatını gerçekleştirdik. Ameliyatta da kalp kapağını açtığımızda, gördüğümüzde tamire de çok uygun olduğunu gördük. Aynı zamanda kapağını tamir ettik, değiştirmedik. Çünkü ileri yaş hastası olduğu için tamir bu hastalarda daha iyi sonuç veriyor. Gerçekten de çok kısa sürede Ali amca toparlandı. Tüm diğer gittiği merkezlerde ‘masada kalır, olamaz’ denilen şeyi biz hem kapalı yöntemle yaptık, kalbini durdurmadan yaptık, aynı zamanda da kapağını değiştirmeden tamirle yaptık. Bunların hepsi Ali amcanın daha iyi hayat sürmesi için ve ameliyat riskini en aza indirmek için yaptığımız şeylerdi. Çok şükür kendisi de şu anda gayet iyi. Bugün taburcu edeceğiz, her şey yolunda. İnşallah ikinci baharına merhamet edecek" dedi.

“AMELİYATIM ÇOK RAHAT GEÇTİ”

Mutlu olduğunu ve sağlığına kavuştuğu belirten Ali Bektaş ise "Biz doktorun yanına geldik. Ameliyat oldum çok rahat geçti. Ameliyatım çok rahat geçti. İnşallah iyi olur. Kapalı ameliyat oldum. Doktorlara teşekkür ederim. Benim yaşım bitti bin şükür bu ameliyat ile 7. ameliyatımı oldum" diye konuştu.