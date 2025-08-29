Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sağlık kontrolleri eğitim başarısını doğrudan etkiliyor! Eksik aşı bırakmayın

Sağlık kontrolleri eğitim başarısını doğrudan etkiliyor! Eksik aşı bırakmayın

- Güncelleme:
Çocukların okul dönemine sağlıklı başlaması için yapılacak kontroller büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Müge Toyran, "Yılda bir kez muayene öneriyoruz." dedi.

Bu kontrollerin eğitim başarısını doğrudan etkilediğini vurgulayan Bayındır Söğütözü Hastanesi Pediatri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Müge Toyran “Eğitim yılı başlamadan önceki kontroller sayesinde mevcut sorunlar erken saptanabilir, gerekli tedbirler alınarak çocuğun okula daha sağlıklı başlaması sağlanabilir. Özellikle astım, diyabet gibi kronik rahatsızlığı olan çocukların kontrollerinin yapılması ve tedavilerinin düzenlenmesi, okul döneminde yaşanabilecek sorunları en aza indirir. Göz veya kulak sağlığıyla ilgili problemler, dikkat dağınıklığı ya da öğrenme güçlüğü gibi algılanabilir. Bu nedenle yılda bir kez muayene öneriyoruz. Diş tedavileri de okul döneminde hem şikâyetlere hem de ders günlerinin aksamalarına yol açabiliyor” dedi.

Okul öncesinde aşı takviminin kontrol edilmesinin önemini de vurgulayan Toyran, demir ve D vitamini eksikliklerinin, kaygı bozukluğu ve dikkat eksikliği gibi durumların erken tespitinin eğitim performansını olumlu etkilediğini belirtti.

Öğrencinin enerjisi beslenmesinde saklı! Sağlıklı öğünler derse odaklanmayı kolaylaştırıyor
