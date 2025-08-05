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Ozzy Osbourne'un ölüm nedeni belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ozzy Osbourne&#039;un ölüm nedeni belli oldu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dünyaca tanınan İngiliz rock grubu Black Sabbath'ın solisti Ozzy Osbourne'nun kesim ölüm nedeni belli oldu.

Kariyerine 1970'lerde heavy metal grubu Black Sabbath ile başlayan Ozzy Osbourne, 22 Temmuz'da hayatını kaybetmişti.

Ailesi, Osborne'nun ölüm nedeni açıklandı.

2019 yılında Parkinson hastalığı teşhisi konulan Black Sabbath solisti, ölümünün ardından düzenlenen rapora göre, kalp krizi, koroner arter hastalığı ile otonomik disfonksiyonlu Parkinson hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Ozzy Osbourne'un ölüm nedeni belli oldu - 1. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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