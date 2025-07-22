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Ozzy Osbourne neden öldü, kaç yaşındaydı? Hastalığı merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Ozzy Osbourne neden öldü, kaç yaşındaydı? Hastalığı merak ediliyor
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Heavy metalin öncülerinden Black Sabbath'ın kurucu vokalisti Ozzy Osbourne, 76 yaşında hayatını kaybetti. Ölüm nedeni ve hastalığı merak edildi.

Ozzy Osbourne neden öldü, kaç yaşındaydı merak ediliyor. Heavy metalin öncü isimlerinden biri olan Ozzy Osbourne hayatını kaybetti. 

OZZY OSBOURNE NEDEN ÖLDÜ?

Ozzy Osbourne ölüm nedeni açıklanmadı. Ancak yıllardır mücadele ettiği Parkinson hastalığı ve bunun yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülüyor. 

2020’de kamuoyuyla Parkinson teşhisini paylaşmıştı.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, 

 "Sevgili Ozzy Osbourne'un bu sabah hayata gözlerini yumduğunu, kelimelerin ifade edemeyeceği kadar büyük bir üzüntüyle bildirmek zorundayız. Ailesiyle birlikteydi ve etrafı sevgiyle çevriliydi. Herkesin şu anda ailemizin mahremiyetine saygı göstermesini rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ozzy Osbourne neden öldü, kaç yaşındaydı? Hastalığı merak ediliyor - 1. Resim

OZZY OSBOURNE KAÇ YAŞINDAYDI?

3 Aralık 1948'de İngiltere'nin Birmingham kentinde doğan Ozzy Osbourne 22 Temmuz 2025'te 76 yaşında hayatını kaybetti. Altı kardeşiyle işçi sınıfı bir ailede büyüyen Osbourne, zorlu bir çocukluk geçirdi.

OZZY OSBOURNE HASTALIĞI NEYDİ?

2020 yılında Parkin tipi Parkinson hastalığıyla mücadele ettiğini açıklayan Ozzy Osbourne hastalığı, son yıllarda şiddetlenerek devam etti. 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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