Ozzy Osbourne öldü, ardında 240 milyon dolarlık servet bıraktı! İşte varisleri...

Heavy metal müziğinin efsanevi isimlerinden İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Ozzy Osbourne, 76 yaşında hayatını kaybetti. İş dünyasında da önemli yatırımlara imza atan Osbourne’un eşi Sharon Osbourne ve altı çocuğuna bırakmayı planladığı serveti duyanlar kulaklarına inanamadı.

İngiliz şarkıcı Ozzy Osbourne dün hayatını kaybetti. Sanatçının ailesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sevgili Ozzy Osbourne'un bu sabah aramızdan ayrıldığını büyük üzüntüyle bildiriyoruz. Ailesi yanındaydı ve etrafı sevgiyle kuşatılmıştı. Bu süreçte aile mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

"Karanlığın Prensi" olarak da anılan Osbourne'a 2019'da Parkinson hastalığı teşhisi konulmuştu.

Heavy metal müziğinin öncülerinden Osbourne, doğduğu Birmingham şehrinde Black Sabbath grubu ile birlikte 5 Temmuz'da son kez sahneye çıkmıştı.

NET SERVETİ 240 MİLYON DOLAR

Forbes Dergisi’nin açıklamasına göre, Ozzy Osbourne’un 2025 itibarıyla serveti yaklaşık 240 milyon dolar. Osbourne, servetinin büyük bir kısmını eşi Sharon Osbourne ve altı çocuğuna bırakmayı planlamıştı. Osbourne, çocuklarına her zaman destek olacağını ama onların kendi kazançlarıyla hayatlarını kurmalarını istediğini söylemişti.

OZZY OSBOURNE KİMDİR?

İngiltere'nin Birmingham yakınlarındaki Marston Green köyünde 1948'de dünyaya gelen "Ozzy" lakaplı John Michael Osbourne, 19 yaşında "Black Sabbath" grubuna katıldıktan sonra şöhret kazanmıştı.

Black Sabbath ile 8 albüm kaydeden şarkıcı, 1978'de gruptan ayrılarak solo çalışmalarına başlamıştı.

Toplam 13 solo albüme imza atan Osbourne, 2013'te eski grubu Black Sabbath ile yeniden bir araya gelerek, "13" isimli albümde vokal yapmıştı.

Black Sabbath'ın 2016'da müzik hayatını sonlandırmasıyla solo çalışmalarına devam eden Osbourne, en son 2022'de "Patient Number 9" albümünü hayranlarıyla buluşturmuştu.

İlk 7 albümü 2 milyondan fazla satan ve ABD'de Multi-Platinum ödülleri kazanan Osbourne, metal müziğe katkıları ve uzun süreli başarısı nedeniyle "metalin babası" olarak anılıyor.