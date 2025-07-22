Jennifer Lopez konseri servet değerinde! 1.6 milyon TL’ye loca

Jennifer Lopez yeniden Türkiye’ye geliyor. Dünyaca ünlü şarkıcı ‘JLO Live In 2025’ turnesi kapsamında yarın Antalya’da konser verecek. Lopez’in konserinde biletler 650 euro’dan satışa çıkıp 1000 euro’ya kadar yükseldi; localar ise 15 bin euro’dan başlayıp bazıları 35 bin euro’ya (1.6 milyon TL) alıcı buldu.

Başarılı sahne performansları ve şarkılarıyla adından söz ettiren Jennifer Lopez, 23 Temmuz 2025'te Antalya'nın büyüleyici yaz atmosferinde çok özel bir konser verecek. Merakla beklenen organizasyonda unutulmaz bir müzik şöleni yaşanacak.

MAĞARA TEMALI VİLLADA KONAKLAYACAK

Ünlü şarkıcı Lopez, konser için geldiği şehirde iki gün boyunca geceliği 25 bin euro’ya mal olan mağara temalı camları kurşun geçirmez villada konaklayacak. Lopez ertesi gün Antalya’dan ayrılacak.

DUDAK UÇUKLATAN LOCA FİYATLARI

Jennifer Lopez’in Belek’teki Regnum Carya Otel’de vereceği konserin tüm biletleri kısa sürede tükendi. 650 euro’dan başlayan normal biletler 1000 euro’ya kadar yükselirken; localar 15 bin euro’dan dan başlayıp 35 bin euro’ya kadar satıldı.

Lopez Antalya'daki konseri için 85 kişilik ekiple gelecek. Sahnede 50 dansçı eşliğinde birbirinden güzel 35 şarkı söyleyecek.

5 AĞUSTOS’TA İSTANBUL’DA OLACAK

Dünyaca ünlü sanatçı, dİstanbul Festival Park Yenikapı'da da sahne alacak. Konser öncesi hayranlarına videolu bir mesaj gönderen Lopez, "İstanbul, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. 5 Ağustos'ta gece boyunca şarkılar söyleyip dans edeceğiz. Orada görüşmek üzere” ifadelerini kullanmıştı.