Türkiye’nin verisine 'Körfez' akını! Ege’nin en büyük merkezi İzmir’e 

Körfez ülkeleri Türkiye’de veri merkezi yatırımı için geliyor. Vodafone Dubaili Damac firması ile İzmir’de 100 milyon dolarlık veri merkezini açmaya hazırlanırken, Ankara’daki veri merkezine 15 milyon dolarlık ek kapasite yatırımı yapacak. Birleşik Arap Emîrliklerinden Castle Investments da Ankara’da 500 milyon dolarlık yatırım yapacağını duyurdu

ÖMER TEMÜR İZMİR - Yapay zekâ, bulut bilişim ve nesnelerin interneti (IoT) ile birlikte dünyada veri merkezlerine olan ihtiyaç sürekli artıyor. Dünyada şu an 8.000 veri merkezi bulunurken bunun üçte biri ABD’de, yüzde 16’sı ise Avrupa’da yer alıyor. Verilerin yurt içerisinde tutulması zorunluluğu bulunan Türkiye de veri merkezleri yatırımlarında öne çıkan ülkeler arasında yer alıyor. Verinin bulutta tutulmasını sağlayan bu merkezler yabancı yatırımcıların da iştahını kabartıyor. Vodafone Dubaili Damac firması ile İzmir’de 100 milyon dolarlık veri merkezini açmaya hazırlanırken, Ankara’daki veri merkezine 15 milyon dolarlık ek kapasite yatırımı yapacak. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, veri merkezi yatırımlarına Körfez’den büyük ilgi olduğunu belirterek “Körfez’den ciddi bir yatırımı iştahı var. Bizim İzmir’deki ortağımız da Körfez ülkesinden. Gaziemir’de Ege bölgesinin en büyük veri merkezini kuruyoruz. 4 megavat büyüklüğünde. 20 megavata çıkabiliyor. 2026’nın ilk çeyreğinde hizmet vermeye başlayacağız. Şimdiden müşterileri almaya başladık. Veri merkezimizde KOBİ’lere ve finans sektörüne yönelik bulut hizmeti vereceğiz. Son üç yılda bulut bilişim ve siber güvenlik tarafında ise yüzde 443’lük büyümeye imza atan bir teknoloji şirketi olarak Türkiye’nin dijital egemenliğini güçlendirecek yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Kestioğlu İstanbul ile Ankara’da da veri merkezlerinin bulunduğunu belirterek, “Ankara’da sürekli kapasite artırıyoruz. Ayrıca Ankara’daki merkezimizde siber güvenlik operasyon merkezi kurduk. 7/24 saat hizmet veriyoruz. Merkez’de 3.800 müşteriye siber hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.

500 MİLYON $’LIK YATIRIM

Damac’ın yanı sıra Birleşik Arap Emîrliklerinden Castle Investments da Ankara’da veri merkezi kuracağını açıkladı. Ankara Temelli’deki merkez için ilk aşamada 500 milyon dolarlık yatırım yapılacak. Tesisin, 9.6 megavat BT kapasitesine sahip olması planlanan ilk fazının 2026 yılı 3. çeyrekte faaliyete geçmesi planlanıyor. Proje tamamlandığında bölgenin en büyük ve en gelişmiş merkezlerinden biri olacak.

Türkiye, veri merkezleri yatırımcılarını da ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 8-11 Ekim 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezinde gerçekleşecek olan Data Center Eurasia, Orta Doğu, Avrupa, Türk Cumhuriyetleri, Uzak Doğu ve Afrika’dan onlarca farklı ülkeden katılımcıyı ağırlayarak, veri merkezleri alanında bölgenin en güçlü uluslararası buluşma noktası olmayı hedefliyor. Fuarda veri merkezi altyapıları, bulut çözümleri, siber güvenlik, enerji yönetimi, yapay zekâ destekli veri işleme teknolojileri gibi birçok kritik konu masaya yatırılacak. Canlı teknoloji gösterimleri, yatırım fırsatları ve ağ kurma etkinlikleriyle dolu bu organizasyon, Türkiye’nin dijital geleceğinde veri merkezlerinin stratejik rolünü öne çıkaracak.

KOBİ'LERE ÖZEL BULUT HİZMETİ

Türkiye’de 3 milyon şirket ve 1,8 milyon esnaf bulunduğunu belirten Özlem Kestioğlu “Bunların 8 bini büyük şirketlerden oluşuyor. Vodafone Business olarak bunların 5 bini ile çalışıyoruz. Ayrıca 70 bin KOBİ’ye hizmet veriyoruz. Ancak KOBİ’lerin dijitalleşme oranı çok düşük. Dijital olgunluk oranları 10 üzerinden 2. Önümüzdeki dönemde verinin büyük kısmı buradan gelecek. KOBİ Bulut’u ile OSB’lere ve KOBİ’lere özel hizmet vereceğiz” dedi.