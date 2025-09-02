Borsa neden düşüyor? Piyasalarda CHP depremi!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Siyaset cephesinden gelen son dakika haberi piyasaları da etkiledi. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından, 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi iptal edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı.

Bu gelişme ile birlikte Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi %-3,57 değer kaybetti ve 10.877 puandan kapanış yaptı. Kurlarda stabil görünüm devam ederken, bankacılık endeksinde kayıplar %-5,0’e yaklaştı. Sınai ve hizmetler endeksi ise %-3,0’e yakın değer kayıpları yaşandı.

ENDEKSTE KRİTİK SEVİYELER

Endeksin bugün en düşük 10.616 seviyesini gördüğünü aktaran analistler, “50 günlük ortalamaya işaret eden bu bölgeden gelen tepki alımlarıyla birlikte, sınırlı da olsa toparlanma çabası öne çıktı. Teknik olarak kısa vadede 10.780 ilk destek ve 11.090 ilk direnç olarak takip edilecek. İtiraz süreci başta olmak üzere siyasi haber akışı da bundan sonraki süreçte izlenecek.” şeklinde konuşuyor.

DİKKATLER BİR YANDAN 15 EYLÜL’DE

Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan dava da 15 Eylül'de görülecek. Genel başkanın değiştiği kurultayda; Hatay eski Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler tarafından, kurultaya şaibe karıştığı, delegelerin oylarının rüşvet karşılığı satın alındığı iddiasıyla dava açılmıştı.

YATIRIMCI PANİK YAPMAMALI

Analistler, bugünkü İstanbul kararının ardından, 15 Eylül’deki Kurultay davasının da piyasalar tarafından bekleneceğini; ancak uzun vadede enflasyon ve faizlerde düşüş senaryosunun devam ettiğini, son açıklanan büyüme rakamında da olduğu gibi makroekonomik verilerde toparlanmanın sürdüğünü, yatırımcıların panik yapmamaları gerektiğini ifade ediyor.