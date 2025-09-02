Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
En ucuz balık 200 lira! Av yasağı kalktı, işte tezgahlarda bol olan 2 çeşit

En ucuz balık 200 lira! Av yasağı kalktı, işte tezgahlarda bol olan 2 çeşit

Güncelleme:
En ucuz balık 200 lira! Av yasağı kalktı, işte tezgahlarda bol olan 2 çeşit
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizlerde av yasağı dün itibarıyla kalktı. Balıkçıların "Vira Bismillah" demesiyle tezgahlarda çeşitlilik arttı. Şu an için hamsi ile istavritte bolluk yaşanırken, en ucuz balığın kilosu 200-250 lira arasında değişiyor.

1 Eylül’de av sezonunun açılmasıyla birlikte İstanbul’daki balık tezgahları yeniden hareketlendi. Tezgahlarda çeşitliliğin arttığı görülürken, özellikle hamsi ve istavritin bol olması dikkat çekti. Balıkçılar, sezonun ilk günlerinde tezgahların bereketli olduğunu belirtirken, vatandaşların da en çok hamsi ve istavrite ilgi gösterdiği gözlendi. Balık fiyatlarının ise geçen seneye göre bir miktar arttığı görüldü.

HAMSİ VE İSTAVRİTİN KİLOSU NE KADAR? 

Bu balık sezonuna hamsi ve istavrit bolluğuyla girdiklerini belirten balıkçı Hüseyin Kalyoncu, ‘‘1 Eylül itibariyle ‘Vira Bismillah’ dedik. Bu sezon palamut ile başlayamadık, geçen sene palamut bolluğu vardı. Sezona hamsi ve istavrit ile başladık. Tezgahlarda çeşit olarak bolluk var. Hamsi ve istavritin kilosu 200-250 lira, palamut 350-400 lira, çupra 200 liradan başlıyor. Geçen sene daha ucuz fiyatlardan başlamıştık, bu sene biraz fiyat artışı da var’’ dedi.

En ucuz balık 200 lira! Av yasağı kalktı, işte tezgahlarda bol olan 2 çeşit - 1. Resim

''EN UCUZ BALIĞIN KİLOSU 200-250 LİRA''

Önümüzdeki günlerde tezgahlarda daha fazla bolluk görüleceğini ifade eden balıkçı Ömer Satıcı ise ‘‘Balık sezonunun açılmasıyla her balıkta bolluk olmuyor. Bu sene hamsi ve istavrit bolluğuyla sezonu açtık. En ucuz balığın kilosu 200-250 lira. Palamut balığı ise henüz gelmeye başlamadı. Önümüzdeki günlerde diğer balık türlerinde de bolluk görmeye başlayabiliriz’’ diye konuştu.

