Şırnak’ta bir lisede görev yapan öğretmen, öğrencilerin şikâyeti üzerine cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınırken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Mide bulandıran olay Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir lisede yaşandı. Okulda öğretmen olarak görev yapan S.Ö.'nün, öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi.

Öğrencilerin şikayeti üzerine S.Ö., Cizre Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğretmenin dijital materyallerinin (telefon, bilgisayar) incelemelerinin yapılacağı, yarın da savcılığa sevk edilebileceği belirtildi.

7 ÖĞRENCİ İFADE VERDİ

İddialar ile ilgili 7 öğrenci ifade verdi. Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da iddiaların incelenmesi için müfettiş görevlendirildiği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası