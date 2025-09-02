Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Listede Türkler de var! Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi

Listede Türkler de var! Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi
Forbes'in "Dünyanın En Zenginleri" listesi güncellendi. Ağustos ayının en çok kazananı Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, en çok kaybeden ismi ise 29 milyar dolarla Oracle’ın kurucusu Larry Ellison oldu. Zirvede Elon Musk'ın yer aldığı dünyanın en zenginleri listesinde Türk iş insanları da yer aldı. İşte detaylar...

Ağustos ayında ABD borsalarındaki rekorlar dünyanın en zenginlerini de etkiledi. Dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti 2,13 trilyon dolara yükseldi. Forbes verilerine göre ilk 10’daki 6 isim servetini artırırken, 4’ü kayıp yaşadı. Toplam net servet artışı ise 21 milyar dolar oldu.

EN ÇOK KAZANAN GOOGLE KURUCULARI 

Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, Alphabet hisselerindeki yaklaşık yüzde 9’luk yükseliş nedeniyle ağustos ayının en çok kazananı oldular. Page’in serveti 20,3 milyar dolar, Brin’in ise 15,1 milyar dolar arttı.

Listede Türk iş adamları da var! Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi - 1. Resim

EN ÇOK KAYBEDEN ORACLE'NİN KURUCUSU 

Temmuzda 37 milyar dolar servet kazanan Oracle’ın kurucusu Larry Ellison, ağustosta 29 milyar dolara yakın kayıpla listenin en büyük kaybedeni oldu. Oracle hisseleri ay boyunca yüzde 10 değer yitirdi.

Listede Türk iş adamları da var! Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi - 2. Resim

DÜNYANIN EN ZENGİN 10 İSMİ

1. Elon Musk – 415,6 milyar dolar

2. Larry Ellison (Oracle) – 270,9 milyar dolar

3. Mark Zuckerberg (Meta) – 253 milyar dolar

4. Jeff Bezos (Amazon) – 240,9 milyar dolar

5. Larry Page (Google) – 178,3 milyar dolar

6. Sergey Brin (Google) – 165,9 milyar dolar

7. Bernard Arnault (LVMH) – 154,1 milyar dolar

8. Steve Ballmer (Microsoft) – 151,3 milyar dolar

9. Jensen Huang (Nvidia) – 150,4 milyar dolar

10. Warren Buffett (Berkshire Hathaway) – 150,4 milyar dolar

Listede Türk iş adamları da var! Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi - 3. Resim

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNLERİ 

Forbes'in listesinde Türk iş adamları da yer aldı. Türkiye'den listeye giren isimler şöyle: 

- Murat Ülker – 5,4 milyar dolar (731. sıra)

- Şaban Cemil Kazancı – 4,5 milyar dolar (875. sıra)

- İpek Kıraç – 3 milyar dolar (1322. sıra)

- Erman Ilıcak – 2,9 milyar dolar (1336. sıra)

Bunların yanı sıra, servetleri 2,8 milyar dolar seviyesinde olan Mustafa Rahmi Koç ve Ferit Şahenk de listede yer aldı.

