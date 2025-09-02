Listede Türkler de var! Dünyanın en zenginleri listesi güncellendi

Ağustos ayında ABD borsalarındaki rekorlar dünyanın en zenginlerini de etkiledi. Dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti 2,13 trilyon dolara yükseldi. Forbes verilerine göre ilk 10’daki 6 isim servetini artırırken, 4’ü kayıp yaşadı. Toplam net servet artışı ise 21 milyar dolar oldu.

EN ÇOK KAZANAN GOOGLE KURUCULARI

Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, Alphabet hisselerindeki yaklaşık yüzde 9’luk yükseliş nedeniyle ağustos ayının en çok kazananı oldular. Page’in serveti 20,3 milyar dolar, Brin’in ise 15,1 milyar dolar arttı.

EN ÇOK KAYBEDEN ORACLE'NİN KURUCUSU

Temmuzda 37 milyar dolar servet kazanan Oracle’ın kurucusu Larry Ellison, ağustosta 29 milyar dolara yakın kayıpla listenin en büyük kaybedeni oldu. Oracle hisseleri ay boyunca yüzde 10 değer yitirdi.

DÜNYANIN EN ZENGİN 10 İSMİ

1. Elon Musk – 415,6 milyar dolar

2. Larry Ellison (Oracle) – 270,9 milyar dolar

3. Mark Zuckerberg (Meta) – 253 milyar dolar

4. Jeff Bezos (Amazon) – 240,9 milyar dolar

5. Larry Page (Google) – 178,3 milyar dolar

6. Sergey Brin (Google) – 165,9 milyar dolar

7. Bernard Arnault (LVMH) – 154,1 milyar dolar

8. Steve Ballmer (Microsoft) – 151,3 milyar dolar

9. Jensen Huang (Nvidia) – 150,4 milyar dolar

10. Warren Buffett (Berkshire Hathaway) – 150,4 milyar dolar

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNLERİ

Forbes'in listesinde Türk iş adamları da yer aldı. Türkiye'den listeye giren isimler şöyle:

- Murat Ülker – 5,4 milyar dolar (731. sıra)

- Şaban Cemil Kazancı – 4,5 milyar dolar (875. sıra)

- İpek Kıraç – 3 milyar dolar (1322. sıra)

- Erman Ilıcak – 2,9 milyar dolar (1336. sıra)

Bunların yanı sıra, servetleri 2,8 milyar dolar seviyesinde olan Mustafa Rahmi Koç ve Ferit Şahenk de listede yer aldı.