Yumurta fiyatları düşüşe geçti! 30’lu kolinin fiyatı ne kadar?

Zincir marketlerin inadı kırıldı, ramazan ayında fiyatı ikiye katlanan yumurta ucuzluyor. 30’lu orta boy koli fiyatı 195 TL’den 100 TL’ye indi.

KAAN ZENGİNLİ - Ramazan ayında fiyatı neredeyse iki katına çıkan yumurtada yaz aylarıyla birlikte rahatlama yaşanıyor. Tüketicinin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alan 30’lu medium yumurta kolisinin fiyatı, geçtiğimiz ay 200 lirayı geçmişti. Ancak yaz mevsiminin başlaması, tavukların veriminin artması ve ihracatla ilgili alınan tedbirlerle birlikte fiyatlar yeniden geriledi. Şu anda aynı ürün, market raflarında 100 ile 129 lira arasında satışa sunuluyor. Bazı marketlerde ise 30’lu yumurtanın 89 liraya kadar düştüğü gözlendi. Yumurta üretiminde yaşanan artış da fiyatların düşmesinde bir diğer etken… Piyasada yaz dönemi ile birlikte fiyatların daha da gevşeyeceği beklentisi mevcut.

Eski PERDER Başkanı Faruk Güzeldere gazetemize yaptığı açıklamada “Yaz aylarının gelmesi, ramazanın bitmesi, hayvanların daha fazla yumurta vermesi, yumurta ihracatında hükûmetin attığı adımlar rakamları etkiledi. Fiyatların yaz döneminde, şayet büyük bir aksilik olmazsa bu seyirde kalacağını, belki biraz daha düşebileceğini söyleyebiliriz” dedi.

Marketlerin yumurtadan yüksek kâr ettiği konusuna katılmadığını söyleyen Güzeldere “Çünkü yumurta stoklanıp uzun süre bekletilebilen veya spekülatif amaçlarla fiyatı artırılabilen bir ürün değil. Yumurtanın raf ömrü kısıtlıdır ve taze tüketim gerektirir. Marketler bu ürünü hızlı bir şekilde satmak zorundadır; aksi hâlde bozulma riskiyle karşılaşırlar. Ayrıca, yumurta sektöründe yoğun bir rekabet olduğu için fiyatlar piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenir. Bir market aşırı fiyat artışına giderse, müşteriler rakip marketlere yöneleceğinden fırsatçılık yapma şansları yoktur. Dolayısıyla, yumurta fiyatlarındaki dalgalanmaların temelinde üretim maliyetleri, arz-talep dengesi veya dış ekonomik faktörler gibi sebepler yatar, marketlerin kâr hırsı değil. Yumurta, perakende sektöründe üzerinden aşırı kâr elde edilebilecek bir ürün olmaktan uzaktır” dedi.