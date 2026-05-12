Orta Doğu’daki gerilimin petrol fiyatlarını yükseltmesiyle motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren zam geldi. Yeni fiyatlarla birlikte motorin bazı şehirlerde 70 lira sınırına dayandı. İşte 12 Mayıs itibarıyla güncel fiyat tablosu...

Petrol fiyatları Orta Doğu'daki gelişmelere odaklanmış durumda. 'Ateşkes' haberleriyle düşen petrol, 'çatışma' haberleriyle tekrar yükselişe geçiyor. Brent petrolün varil fiyatı, İran ile ABD arasında tansiyonun tekrar yükselmesiyle 105-110 dolar sınırına kadar çıktı. Bu durum ise akaryakıt fiyatlarının bir kez daha değişmesine neden oldu.

Gece yarısından itibaren motorinin litre fiyatına 1 lira 10 kuruş zam geldi. Zammın ardından motorinin fiyatı Batı'daki şehirlerde 67-68 lira bandına, Doğu'daki şehirlerde ise 70 liraya geldi.

12 MAYIS GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 63.88 67.37 33.89 İstanbul Anadolu 63.76 67.25 33.29 Ankara 64.83 68.49 33.87 İzmir 65.11 68.76 33.69

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

