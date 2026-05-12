Aylık 70- 150 bin lira arasında değişen ücretlere karşı çoban bulamayan üreticiler için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinesinde Erzincan’a Afganistan’dan çoban getirildi. Afgan çobanlar asgari ücretle göreve başladı. Türkiye’de ilk kez uygulanan bu sistemin diğer illerde de uygulanması bekleniyor.

Erzincan’da uzun süredir çoban bulmakta zorlanan küçükbaş ve büyükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticiler için bir çözüm bulundu. Erzincan’da hayvancılık sektöründe yaşanan çoban sorununu çözmek için Afganistan’dan çoban getirildi.

ASGARİ ÜCRET ALACAKLAR

Son yıllarda aylık 70 bin lira ile 150 bin lira arasında değişen ücretler sonrasında çalıştıracak çoban bulamayan üreticiler, asgari ücret karşılığında Afganistan’dan gelen çobanları çalıştırmaya başladı.

TÜRKİYE’DE İLK KEZ UYGULANDI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yürüttüğü süreç kapsamında Erzincan’a gelen Afganistan uyruklu Muhammed Omar, İŞKUR üzerinden sigorta işlemlerinin tamamlanmasının ardından sürü sahibi Serhat Elçi ile sözleşme imzalayarak görevine başladı.

Türkiye’de ilk kez başlayan uygulamanın farklı illerde de uygulanabileceği değerlendiriliyor.

“ALTIN DEĞERİNDE ÇOBAN”

Hayvancılık sektöründe çalışacak nitelikli iş gücünün azalması, şehirleşmenin artmasıyla birlikte geleneksel mesleklerden biri olan çobanlığa olan ilgi son yıllar azaldı. Aylık 70 bin lira alan yeme, içme, barınma ve kıyafeti üretici tarafından karşılansa da çobanlık yine talep görmedi. Artık genç nesiller tarafından tercih edilmediği için çoban bulamamaktan yakınan üreticiler, çobanın artık değerinde olduğunu ifade etti.

