2026 Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca kişinin merak ettiği tatil takvimi netleşti. Kabine Toplantısı sonrası açıklanan idari izin kararıyla birlikte kamu çalışanlarını kapsayan 9 günlük tatilin başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu. Özellikle 25 Mayıs Pazartesi günü tatil durumu kontrol ediliyor.

Kurban Bayramı yaklaşırken gözler resmi tatil takvimine çevrildi. Özellikle seyahat planı yapmak isteyen vatandaşlar, “9 günlük bayram tatili ne zaman başlayacak?” ve “25 Mayıs tatil mi?” sorularına cevap aramaya başladı.

9 GÜNLÜK BAYRAM TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2026 Kurban Bayramı tatili için beklenen açıklama Kabine Toplantısı sonrası geldi. Yapılan duyuruya göre kamu çalışanları için bayram tatili idari izinlerle birlikte 9 güne çıkarıldı.

Açıklanan takvime göre 9 günlük bayram tatili 23 Mayıs Cumartesi günü başlayacak ve 31 Mayıs Pazar günü sona erecek. Özellikle turizm bölgelerinde rezervasyon hareketliliğinin artması beklenirken, birçok vatandaş da uzun tatil planları için hazırlıklara başladı.

25 MAYIS TATİL Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasına göre 25 Mayıs Pazartesi günü kamu çalışanları için tam gün idari izin kapsamına alındı. Ayrıca 26 Mayıs Salı günü de arife günü nedeniyle yarım gün idari izin uygulanacak.

Bu kararın ardından hafta sonu tatiliyle birleşen süreç toplamda 9 güne ulaştı. Ancak idari izin uygulamasının özel sektör çalışanlarını doğrudan kapsamadığı, çalışma düzeninin kurumların kendi kararına göre değişebileceği belirtiliyor.

2026 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

2026 yılında Kurban Bayramı’nın arife günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Dört gün sürecek resmi bayram tatili 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

2026 Kurban Bayramı takvimi şu şekilde açıklandı:

26 Mayıs Salı - Arife Günü

27 Mayıs Çarşamba - Bayramın 1. günü

28 Mayıs Perşembe - Bayramın 2. günü

29 Mayıs Cuma - Bayramın 3. günü

30 Mayıs Cumartesi - Bayramın 4. günü

Bayram sonrası 31 Mayıs Pazar günüyle birlikte kamu çalışanları toplam 9 günlük tatil yapmış olacak.

