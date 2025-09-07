Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kriz büyüyor! 130 bin ödemeye de razılar ama çalışan yok

Kriz büyüyor! 130 bin ödemeye de razılar ama çalışan yok

Her yıl maaşları gündem olan çobanlar bu yıl da konuşulmaya devam ediyor. Tunceli'de küçükbaş hayvancılıkla uğraşan çiftçiler, geçen sene 70 bin lira ödedikleri çobanın fiyatının 130 bin liraya yükseldiğini belirterek çoban bulamadıklarından dert yandı.

Çobanlık mesleği gerek zorluğu gerek şehirleşmenin artmasıyla birlikte artık genç nesiller tarafından tercih edilmiyor.

Üreticiler büyük sorun yaşamaya başlarken, çobanlar ise adeta altın değerinde oldu. Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan ve uzun yıllardır küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticiler, artan maliyetler ve çoban ücretlerindeki yüksek artış nedeniyle zor zamanlar geçiriyor.

Kriz büyüyor! 130 bin ödemeye de razılar ama çalışan yok - 1. Resim

AYLIK MAAŞLARI 130 BİN TL

Geçen yıl 70 bin TL olan çoban fiyatlarının bu yıl 130 bin TL'ye çıktığını söyleyen üretici Mürsel Bulut, dört çoban için ayda yaklaşık 550 bin TL harcadığını, tüm masraflarını karşılamalarına rağmen çoban bulmakta zorlandıklarını vurguladı.

Kriz büyüyor! 130 bin ödemeye de razılar ama çalışan yok - 2. Resim

4 çoban için aylık yaklaşık 550 bin TL ödediklerini belirten Bulut, kazancının oldukça büyük bir kısmını bu şekilde kaybettiğinin ve herhangi bir önlem alınmazsa hayvancılığın bitme aşamasına geleceğinin altını çizdi.

Kriz büyüyor! 130 bin ödemeye de razılar ama çalışan yok - 3. Resim

Mürsel Bulut, konuyla ilgili şöyle devam etti:

"ÇOBANI RESMEN PARANIN GÜCÜYLE ALIYORUZ"

"Geçen sene çoban fiyatı 70 bin TL iken bu yıl 130 bin TL'ye çıktı. Çoban bulamıyoruz. Çobanı resmen paranın gücüyle alıyoruz. 4 çobanım vardı, ayda 550 bin TL'ye yakın para ödüyordum. Çobanların hiçbir masrafı yok. Tütününden kıyafetine kadar her şeyi biz karşılıyoruz. Bu çoban fiyatları böyle devam ederse küçükbaş hayvancılık bitmek üzere demektir. Bu gidişat hiç güzel değil. Yetkililerin bu çoban fiyatlarına el atması gerekiyor. Yoksa küçükbaş hayvancılık bitecek"

 

