Kriz büyüyor! 130 bin ödemeye de razılar ama çalışan yok

Çobanlık mesleği gerek zorluğu gerek şehirleşmenin artmasıyla birlikte artık genç nesiller tarafından tercih edilmiyor.

Üreticiler büyük sorun yaşamaya başlarken, çobanlar ise adeta altın değerinde oldu. Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde yaşayan ve uzun yıllardır küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan üreticiler, artan maliyetler ve çoban ücretlerindeki yüksek artış nedeniyle zor zamanlar geçiriyor.

AYLIK MAAŞLARI 130 BİN TL

Geçen yıl 70 bin TL olan çoban fiyatlarının bu yıl 130 bin TL'ye çıktığını söyleyen üretici Mürsel Bulut, dört çoban için ayda yaklaşık 550 bin TL harcadığını, tüm masraflarını karşılamalarına rağmen çoban bulmakta zorlandıklarını vurguladı.

4 çoban için aylık yaklaşık 550 bin TL ödediklerini belirten Bulut, kazancının oldukça büyük bir kısmını bu şekilde kaybettiğinin ve herhangi bir önlem alınmazsa hayvancılığın bitme aşamasına geleceğinin altını çizdi.

Mürsel Bulut, konuyla ilgili şöyle devam etti: