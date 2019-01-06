Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Demir Yapı Organizasyon, Hak Yapı ve İsmail Demirtaş Beton’dan oluşan Ortak Girişim, İstanbul Anadolu Yakası’nın yaşayan ilçesi Kartal’da bulunan Park 34 projesinde alıcılara fırsat dolu kampanya başlattı. Ortak Girişim, alıcılara yüzde 10 indirime ek 0.98 orana 120 vade imkânı sağlarken, nakit ödemelerde de ekstra yüzde 10 indirim imkânı daha sunuyor.

Zengin sosyal imkânları, eşsiz man-zarası ve modern yaşam alanlarıyla Kartal’ı yepyeni bir konut konseptiyle buluşturan Ortak Girişim, 2+1 ve 3+1 dairelerin yer aldığı Park 34 projesinde 2+1 daireleri 400 bin TL’den başlayan fiyatlarla alıcılara sunuyor.

OTURUMA HAZIR DENİZ MANZARALI LÜKS DAİRELER

Marmara Denizi ve Adalar man-zarasıyla eşsiz bir konumda yer alan proje, estetik mimarisi ve ayrıcalıklı daireleriyle bölgeye büyük değer kazandıracak bir yaşam alanı olarak öne çıkıyor. Yüksek standartlarda yaşam vadeden ve her zevke hitap eden konut seçeneklerinin sunulduğu projede tamamı Fransız balkonlu 2+1 ve 3+1 dublex daire tipleri yer alıyor. 34 katlı tek blok hâlinde toplam 194 adet konuttan meydana gelen projede daireler 78 metrekare ile 157 metrekare arasında değişiyor.