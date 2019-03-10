Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Gayrimenkul sektöründe daima müşterisine kazandıran, kaliteli ve nitelikli projelere imza atan İhlas Yapı, Ispartakule’de aile konseptiyle hayata geçirdiği Bizim Evler projelerinde ilkbahar avantajlarını başlattı. İnşaat Sektöründe mevcut projelerin vade oranlarının altında oran ve vadelendirme ile konut alımını kolaylaştıran İhlas Yapı, taşınmaya hazır daireleri 60 ay 0,98 gibi düşük oranla alıcılara sunuyor.

İhlas Yapı, aile öncelikli lüks konut seçeneklerinin sunulduğu ve yaşamın başladığı Bizim Evler 6 ve Bizim Evler 7’de sınırlı sayıdaki daire için ilkbahar kampanyasını başlattı.

Bahar fırsatlarını “Bugün alın, Bugün taşının” sloganıyla başlatan İhlas Yapı, nakit alımda, Bizim Evler 6’ da normal katlarda 2+1 daireleri 629.000 TL’den, Bizim Evler 7’de 683.000 TL’den yatırımcı ve oturumculara sunuyor. Geniş peyzaj ve sosyal yaşam alanlarına sahip Bizim Evler projelerinde; kapalı yüzme havuzları, çocuk havuzu, sauna, buhar odası, Türk hamamı, fitness salonu, hobi odaları, mini futbol, basketbol ve voleybol sahaları yer alıyor. Projede ayrıca; tenis kortu, çocuk oyun bahçeleri, kreş, anaokulu, toplantı salonu, yürüyüş yolları, kafe ve kameriyeler yer alıyor.

İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, bağlantı yolları, bu hafta açılacak olan Gebze- Halkalı Tren hattı ile bağlantılı banliyö tren hattı, yapımına başlanan Metro ve sağlık kampüsü gibi projelerin kesişim noktasında yer alan Bizim Evler yüksek yatırım potansiyeli taşıyor.