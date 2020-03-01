Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Sadece 2019’da iki binin üzerinde konut teslimi gerçekleştiren şirket, Nef Sancaktepe’de 6 blokta 436 konutun tapularıyla birlikte teslimini kısa sürede tamamlayacak.

2019 başında Nef 22 Ataköy, Nef 39 Seyrantepe ve Nef 25 Şişli projelerinin teslimlerini tamamlayan; yılın ikinci yarısında ise İş GYO ile birlikte geliştirdikleri İnistanbul Topkapı projesinde 2.000’inci konutu teslim eden Nef, 2020’de de teslimlere devam ediyor. 6 blokta 436 konuttan oluşan Nef Sancaktepe’de bu ay itibarıyla teslimlere başlayan Nef, projedeki teslimleri üç ayda tamamlamayı hedefliyor. Tüm dairelerin satışının tamamlandığı projede teslimle birlikte tapular da dağıtılacak.

2020 yılında teslimler devam edecek

2019 yılında konut teslimlerini aksatmadan sürdürdüklerini ifade eden Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik “2019 yılında teslim ettiğimiz konut sayısı 2 bini geçti. Bu rakam son dört seneyi değerlendirdiğimizde 18 projede 6 bin konutu aşmış durumda. 2020 yılında da konut teslimlerine devam edeceğiz. Nef Sancaktepe’nin ardından, Nef Reserve Yalıkavak ve Nef Bahçelievler projelerin de teslimlerine 2020 içerisinde başlayacağız.” dedi.