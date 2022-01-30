Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Yabancı yatırımcıların Türk konut sektörüne olan ilgisi her geçen gün artıyor. Hem yatırım hem de vatandaşlık adına yapılan bu yatırımlar ülke ekonomisine de döviz girişi sağlıyor. Türkiye’den en fazla konut alımı Körfez ülkelerinden yapılıyor. Ancak Avrupalıların da Türk gayrimenkul sektörüne ilgisi artıyor. Ülkemizden fazla konut alımı yapan ülkeler listesine geçen yıl ilk kez ABD’nin de girmesi bu tezi doğruluyor. Tapu yabancı işler daire başkanlığı verilerine göre; 2020 yılında toplam 5 milyon 988 bin 203 metrekare olan yabancıların gayrimenkul alımları, 2021 yılında yüzde 46 artarak 8 milyon 755 bin 786 metrekare oldu. Konut satışı özelinde TÜİK tarafından açıklanan verilere göre; Türkiye genelinde yabancılara toplam 58 bin 576 adet konut satıldı. Bu rakamla, 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 44 artış görüldü. Yabancılara satılan konutların toplam konut satışları içindeki oranı 2020 yılı itibariyle yüzde 2,7 iken bu oran 2021 yılında yüzde 3,9’a yükseldi.

İSTANBUL İLK SIRADA

Türkiye genelinde yabancılara yapılan toplam gayrimenkul satış adetinde son 3 yılda olduğu gibi İran, Irak ve Rusya Federasyonu yine ilk sırayı aldı. Bu ülkeleri sıra ile Afganistan, Almanya, Kazakistan, Kuveyt, ABD, Azerbaycan ve Kuveyt takip etti. Tapu verilerine göre ABD son üç yıldır ilk defa ilk 10 alım listesine girdi. Yabancı alıcıların il tercihinde ise ilk sırayı İstanbul aldı. İstanbul’da tercih edilen ilçeler sırasıyla Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bağcılar, Avcılar, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Kağıthane, Zeytinburnu ve Fatih ilçeleri ilk onda yer aldı.