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İran'ın, ABD-İsrail ile savaşı engele takıldı: İngiltere'den askerî yaptırımlar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İran&#039;ın, ABD-İsrail ile savaşı engele takıldı: İngiltere&#039;den askerî yaptırımlar

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere Perşembe günü, İran'ın bu ayın başlarında İsrail'e yönelik insansız hava aracı ve füze saldırılarına cevaben İran'ın askeri endüstrisini hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde bir ABD üssünü ikinci kez vuran İran'a İngiltere'den yaptırım karşılığı geldi. İnsansız hava aracı ve füzelerle gerçekleştirildiği saptanan bu saldırılara karşılık olarak İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ülkenin askeri endüstrisine yeni yaptırımlar uygulanacağı ifade edildi. 

ABD ve Kanada ile koordineli olarak alınan tedbirler, İran'ın insansız hava aracı fırlatma kabiliyetini sınırlamak amacıyla dört işletmeyi ve bir insansız hava aracı şirketleri ağındaki iki yöneticiyi hedef alıyor. İngiltere Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada "İran rejiminin İsrail'e yönelik tehlikeli saldırısı binlerce sivilin hayatını kaybetmesi ve bölgede daha geniş çaplı bir tırmanma riski doğurmuştur." dedi.

İNGİLTERE: "İSTİKRARI BOZAN İRAN"

İngiltere İran'ın askeri kapasitesini sınırlandırmak amacıyla bu ülkeye insansız hava aracı ve füze parçaları ihracatına yeni yasaklar getireceğini açıkladı. Yaptırımların Orta Doğu'da istikrarı bozduğu gerekçesiyle olduğu belirtildi.  Gerginliğin devam etmesi halinde bu gibi yaptırımların devamının gelebileceği vurgulandı.

Geçtiğimiz hafta da İngiltere, İran'ın İsrail'e yönelik eyleminin ardından ABD ile koordineli olup İranlı askeri kişi ve kuruluşlara yaptırım uygulamıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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