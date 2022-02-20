Türkiye Gazetesi

Konuyla ilgili olarak Emlak Konut GYO'nun açıklaması şöyle: Toplamda ise; 972 bin 840 m² toplam brüt satış alanı ve KDV hariç toplam 27 milyar 355 milyon 801 bin 307 TL satış değerine ulaşacağımızı hedeflemekteyiz. Şirketimizin net kârının ise 1 milyar 440 milyon TL olabileceği öngörülmektedir. Yapmış olduğumuz çalışma sonucu ortaya çıkan satış öngörülerimiz; mevcut piyasa şartları ve yıl içinde ülkemiz ve dünya ekonomisinde oluşabileceğini düşündüğümüz gelişmelerin beklentilerimiz ile uyumlu gerçekleşmesi durumunda ulaşılabilecek değerlerdir. Beklenmedik şartların ortaya çıkması hâlinde, şirketimiz hedeflerini yeniden değerlendirebilecektir.

Emlak Konut Vadi Evleri'nde Emlak Konut Vadi Evleri'nde

Gebze Emlak Konutları'nda 3. Etap'ta Gebze Emlak Konutları'nda 3. Etap'ta