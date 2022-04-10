Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin hazırladığı Dış Ticaret Endeksi'ne göre yıllık ihracat şubat ayında 32 milyar doları aşarak yükseliş trendini sürdürdü. Türkiye İMSAD, enerji fiyatlarında yapılan son artışların inşaat malzemeleri sanayisini öngörülemeyen maliyet yükleriyle karşı karşıya bıraktığını ve yakalanan sürdürülebilir büyüme ivmesini zayıflattığını vurguladı. Ortalama ihracat birim fiyatları, dünya genelinde emtia fiyatlarında yaşanan artışa bağlı olarak yüksek değerlere ulaştı. Geçen yıl şubat ayında 0,44 dolar/kg seviyesinde bulunan inşaat malzemeleri sanayi ortalama ihracat birim fiyatı, 2022 yılı Şubat ayında yüzde 27,3’lük artışla 0,56 dolar/kg seviyesine yükseldi.

İnşaat maliyetleri kentsel dönüşümü aksatıyor Artan inşaat maliyetleri birçok kentsel dönüşüm projesinin durmasına sebep oldu. Evleri yıkılan vatandaşlar mahkeme kapılarını aşındırırken müteahhitler ise yüksek maliyetlerden şikâyetçi. Hâlâ İstanbul’da dönüşümü devam eden 300 bin konut yer alıyor.

Vergi düzenlemesi inşaata nefes olacak Konut ve arsa satışlarından alınan vergilerde düzenlemeye gidildi. Bu doğrultuda 150 metrekarenin altındaki konutlarda vergi eşitlendi. Aynı şekilde arsa ve arazi satışlarından alınan vergi de yüzde 8 olarak belirlendi. Sektör temsilcileri kararı yerinde bulurken satışlara olumlu yansıyacağını belirtiyor.