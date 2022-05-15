Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Geçen yıl toplam gayrimenkul satış miktarı 1 milyon 491 bin olarak gerçekleşti. 2020 yılında ise tüm zamanların rekorunu kırarak 1 milyon 499 bin rakamını gördü. Dövizden kaynaklı maliyet artışları yeni konut projelerinin hayata geçmesini kısmen frenledi. Gayrimenkul sektörü temsilcileri, Türkiye’de konut fiyatlarının düşmesi ve satışların yeniden eski günlerine dönmesi için müteahhitlerin desteklenmesi ve yeni projeler üretmesi gerektiği konusunda birleşiyor.

HER ALIM BİR KAZANÇTIR

İsra Holding Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Tavlı “Son açıklanan paketler piyasaya olumlu olarak yansıyacaktır. Her alım bir kazançtır. Konut almayı düşünenlere bu fırsatları değerlendirmelerini tavsiye ederiz. Devletimizin önümüzdeki süreçte ardı ardına buna benzer yeni paketleri açıklayacağını, istihdama yönelik birçok proje ile lokomotif sektörleri hareketlendireceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

PROJELER DESTEKLENMELİ

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım “Gayrimenkul sektöründe önümüzdeki yıl yeni projelerin arttığını göreceğiz. Eski günlerin enerjisini yakalamak için ise; yeni projelerin teşvik edilmesi, KDV teşviklerinin tekrar gündeme gelmesi (en azından birinci elde teşviklerin kalması), konut kredisi faizlerinin yüzde 1’in altında kalması, mevduat faizlerinin düşmesi konut üretiminin artışını sağlayan önemli ekonomik adımlar olacaktır. Diğer taraftan kentsel dönüşümün rant olarak değil milli mücadele meselesi olarak ele alınması ve bu kapsamda devlet öncülüğünde somut adımlar atılması ciddi katkı sağlayacaktır.

KONUT ARZI HIZLANMALI

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı H. İnanç Kabadayı konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Konut piyasasında son dönemlerde özellikle iki önemli sorun var. Bunlardan en önemlisi tüketicinin konuta erişiminde karşılaştığı maddi yetersizlik ve kredi imkânının azlığı gibi engeller. Diğeri ise arz yönünde yaşanan sıkıntılar diyebiliriz. Üretimin yavaşlaması ve azalmasının sebebiyle arz talep arasında bir dengesizlik oluştu. Bu dengesizliği bir an önce stabil hâle getirmek için atılan bu tür adımlar ile arzı hızlı bir şekilde artırmamız lazım” diye konuştu.

Ülkenin konut problemi sadece TOKİ ile çözülür Büyük kentlerde arsa maliyetinin yüzde 30’dan yüzde 55’lere çıktığını söyleyen TBM Başkanı Erdal Eren “Son paketle TOKİ’nin devreye girmesi ve 30 milyar lira kaynak ayrılması çok önemli bir adım. TOKİ hazine arazisi sebebiyle ucuza konut üretiyor. Arsa maliyeti yeniden yüzde 30’a düşse, konut ucuzlar” dedi.