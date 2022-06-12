Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEK

Şık, uygun maliyetli ve kolay kurulumu olan aydınlatma seçeneklerini topladık;

> Büyük bir kâsenin içerisine su doldurup içine küçük tealight mumlar koyarak romantik bir atmosfer oluşturabilirsiniz.

> Ferforje kuş evleri ya da kandillerin içerisine büyük mumlar yerleştirerek balkonun çeşitli köşelerine yerleştirebilirsiniz.

> Renkli kavanozların içerisine LED’li aydınlatmalar yerleştirerek ister masanın üzerinde isterseniz asarak kullanabilirsiniz.

> Solar güneş enerjili fener aydınlatmaları balkona asarak rengârenk bir görünüm sağlayabilirsiniz. Gün boyu güneş enerjisiyle dolan bu LED’ler hava karardığında 6 saate kadar ışık sağlar.

> Fenerleri de balkonu aydınlatmak için kullanabilirsiniz. Bunun için kâğıt ya da renkli metal olanları tercih edin. Balkonda vurgulamak istediğiniz bir alan varsa burada spot ışıklar kullanabilirsiniz.

> İç mekânda kullandığınız aydınlatmalara balkonda da yer verebilirsiniz. Şık bir lambader ya da abajur balkonun daha çekici görünmesini sağlayabilir.

Düşük bütçelere banyonuzu nasıl yenileyebilirsiniz? Banyoları dönüştürmek göz korkutsa da düşük bütçelerle birkaç küçük boya dokunuşuyla hayali-nizdeki banyoya ulaşmanız hiç de zor değil.