Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Klima tipleri mekânın büyüklüğüne göre hem dekoratif hem de fonksiyonellik açısından oldukça önemli bir detaydır. Bu anlamda alanınız büyükse farklı küçükse farklı bir tercihte bulunabilirsiniz.

> Split Klima: Duvar tipi olarak da bilinen bu klimalar genellikle daha küçük alanlarda kullanılır. Duvara monte edilmesi ve iç mekânı küçültmemesi sayesinde oldukça dekoratif bir seçenektir.

> Salon tipi: Genellikle büyük iç mekânlarda tercih edilen salon tipi klimalar dekoratif olsa da fazla alan kapladığından her iç mekânda kolaylıkla tercih edilemez. İç mekânınızın büyüklüğüne göre bu tip klimayı tercih edebilirsiniz.

> Mobil Klima: Klimayı farklı alanlarda kullanmak isteyen bireyler için mobil klima oldukça kaliteli bir tercihtir. Dış üniteye sahip olmaması bu klima tipinin en ayırt edici özelliğidir.

Klima mikropları ölüm saçıyor Sıcak havanın da etkisiyle son günlerde klima kaynaklı şikâyetlerin arttığına işaret eden uzmanlar, yanlış kullanımın basit soğuk algınlığından, ölümcül zatürreye kadar ciddi hastalıklara sebep olabileceği uyarısında bulunuyor.

Kapalı ve klimalı ortamlarda duranlara korona uyarısı Diyarbakır’da havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar kapalı ortamlarda bulunan klimaların önünde uykuya daldı, uzmanlar uyararak delta varyantı bulaşının en fazla olduğu yerlerin kapalı alanlar ve klima önleri olduğuna işaret etti.