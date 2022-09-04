Türkiye Gazetesi

NECMİ ÇİÇEKÇİ

Pandemi ile başlayan izolasyon süreci, büyükşehirlerde artan kira fiyatlarıyla birlikte kırsala ve yazlık bölgelere ilgiyi artırdı. Müstakil ve bahçeli evlere talep yükselirken peyzaj konusu da ön plana çıkmaya başladı. Aldığınız veya kiraladığınız evin dekorasyonunu bir takım yöntemlerle dizayn etmeniz mümkünken, peyzaj konusu tecrübe ve kabiliyet istiyor. Bunun için peyzaj şirketleriyle anlaşabilirsiniz veya kendi imkânlarınızla bahçenizin peyzajını gerçekleştirebilirsiniz. Bu hafta peyzaj konusundaki yenilikleri ve incelikleri sizlere anlatacağız. Süs havuzları, açık hava şömineleri, köy fırınları, modern kuş yuvaları ile bahçenizi eşsiz bir ortama çevirmeniz mümkün…

BAHÇENİZİN PIRLANTASI SÜS HAVUZUNUZ OLSUN

Bahçe peyzajında en dikkat çeken detayların başında süs havuzları gelir. Bunu ister mermer ister ekolojik olarak inşa edebilirsiniz. Şayet siz yapacaksanız; Süs havuzunuzun yer ve şeklini belirledikten sonra kazmaya başlayabilirsiniz. Önceden oluşturulmuş bir boşluğu seçebilir ya da özgürce kendi formunuzu kazabilir ve havuz folyosu ile bitirebilirsiniz. Doğal bir süs havuzunun kenarları bitkilerle tamamlanabilir. Etrafını çimenlik, sınırlar ve zemin döşemesi ile tasarlayabilirsiniz. Yüksek ve mermerden yapılmış bir süs havuzu modern bir bahçeye daha fazla yakışacaktır. Yüksek bir süs havuzunu fırınlanmış yığma bloklarla bitirebilirsiniz. Bu blokların rengi yıllar sonra da güzel olmayı sürdürecektir.

EN SICAK SOHBETLER AÇIK HAVA ŞÖMİNELERİ EŞLİĞİNDE YAPILIR

Kış günlerinde ve serin bahar gecelerinde açık havada oturmaya devam etmek için en ideal çözüm açık hava şömineleridir. Hem şık bir görünüm sağlar hem de ısınmanıza yardımcı olur. Kimi taş kimi metal, onlarca farklı tasarıma sahip bu şöminelerin başında, odun ateşi eşliğinde keyifli bir gece geçirebilirsiniz? Bu tür bir şömineyi kendiniz de yapabilirsiniz, ancak maliyetleri çok yüksek olmaması nedeniyle profesyonele ellere teslim etmenizi tavsiye ederiz.

İYİ BİR PİDE USTASI OLMAYA NE DERSİNİZ?

Son yılların belki de en büyük bahçe trendi kendi ekmeğinizi, pidenizi, pizzanızı yapabileceğiniz köy fırınları... Özellikle geleneksel, kubbe çatılı olanlar çok revaçta. Bu tür bir fırını internette videoları izleyerek sizin de yapmanız mümkün. Bahçenize otantik bir hava katarken sizi iyi bir pide ustası hâline de getirebilir.

YUVAYI HER ZAMAN DİŞİ KUŞ YAPMAZ

Sabah kuş cıvıltıları ile uyanmak, yavru kuşların yuvadan ilk ayrılışını izlemek ve minicik canlıların bahçenizde uçuştuğunu görmek size büyük keyif ve huzur verecektir. Görsel bir şölen, duygusal bir bağ ve pozitif enerji kaynağı olarak bahçenize kuş yuvaları yerleştirmeye ne dersiniz? İster tasarım ve estetik harikası hazır yuva alın, isterseniz becerinizi kullanıp kendi bahçenizin kuş yuvasını kendiniz yapın. Unutmayın, yuvayı her zaman dişi kuş yapmaz. Kimi zaman bizden biraz destek alırlar.

SULAMAYI AKŞAM VEYA GECE YAPIN

Bahçenizi ne zaman sulamanız gerektiğini iyi bilmeniz gerekiyor. Akşam ya da gece soğumuş toprağı suladığınızda gün içinde ısınan toprağa göre daha az su buharlaşır. Böylece bitkiler, ertesi günün sıcağı gelmeden önce yeterince su alabilir. Güneş altında sulama yapmak ayrıca çimlere de zarar verir. Toprağın suyu çekmesi için biraz zaman gerekir. Topraktaki değerli suyun ziyan olmaması için ara vererek tekrar tekrar sulama yapmak daha iyidir.

TAŞ YOLLAR İLE DOĞAL GÖRÜNÜM

Eğer geniş bir bahçeniz varsa, çimlerin üzerinde bir yürüyüş yolu hazırlamak hem güzel bir görüntü oluşturacak hem de çimler sulandığı zamanlarda ya da özellikle kış ayları boyunca ayaklarınızın çamura batmasını ve ıslanmasını engelleyecektir. Bunu nalburlar veya taş ustalarından temin edebileceğiniz eskitme taşlarla yapmanız mümkün…

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