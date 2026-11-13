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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracının üstüne çıktı! Köprü yolu iki şerit trafiğe kapatıldı

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İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde saat 10.20 sıralarında meydana gelen olayda, aracını sol şeritte durduran bir şahıs otomobilinin üstüne çıkarak slogan atmaya başladı. Bir elinde Türk bayrağı ile yeşil-beyaz renkli bir bayrak, diğer elinde ise tabancaya benzer bir cisim bulunan şahsın İsrail'i protesto amacıyla slogan attığı değerlendirilirken, ihbar üzerine bölgeye özel harekat polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri kapsamında köprü yolunun sol ve orta şeridi trafiğe kapatılırken, ekiplerin olay yerindeki müdahalesi sürüyor.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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