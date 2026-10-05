Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem Videoları

50 metre sürükleyip olay yerinden kaçtı! Üniversiteli Tayfun'u hayattan koparan çarpışma kamerada

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Kaydet
|

Antalya'nın Alanya ilçesinde, okul harçlığını çıkarmak için kuryelik yapan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Tayfun Arlı, motosikletiyle seyir halindeyken bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çarpışmanın şiddetiyle talihsiz genci ve motosikletini yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra aracını bırakıp yaya olarak kaçan sürücü jandarma ekiplerince yakalanırken, yürekleri yakan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Genç yaşta hayata veda eden üniversite öğrencisinin ölümü bölgede büyük üzüntü oluştururken, mahalle sakinleri benzer acıların yaşanmaması için yetkililerden acil trafik önlemi alınmasını talep etti.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Alanya
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem Videoları
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.