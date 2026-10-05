50 metre sürükleyip olay yerinden kaçtı! Üniversiteli Tayfun'u hayattan koparan çarpışma kamerada

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Antalya'nın Alanya ilçesinde, okul harçlığını çıkarmak için kuryelik yapan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Tayfun Arlı, motosikletiyle seyir halindeyken bir kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çarpışmanın şiddetiyle talihsiz genci ve motosikletini yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra aracını bırakıp yaya olarak kaçan sürücü jandarma ekiplerince yakalanırken, yürekleri yakan kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Genç yaşta hayata veda eden üniversite öğrencisinin ölümü bölgede büyük üzüntü oluştururken, mahalle sakinleri benzer acıların yaşanmaması için yetkililerden acil trafik önlemi alınmasını talep etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Alanya Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIAlanya

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