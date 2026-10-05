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Adana'da 180 bin liralık ceza korkusu! Yol verme kavgasını 'camdan cama' yaptılar

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Adana'nın Çukurova ilçesinde, yol verme meselesi yüzünden iki sürücü arasında çıkan tartışmada 180 bin liralık ceza korkusu ilginç görüntülere sahne oldu. Trafikte yaşanan tartışma sırasında araçtan inmenin yüksek bir cezası olduğunu bilen sürücüler, dışarı çıkmak yerine kavgalarını otomobillerinden inmeden "camdan cama" sürdürmeyi tercih etti. Turgut Özal Bulvarı'nda trafiğin bir süre aksamasına neden olan bu sıradışı sözlü tartışma, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Çukurova
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