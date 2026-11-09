Adana'da çocuğu yankesiciliğe yönlendiren hırsız tutuklandı: "Çocuğu tanımıyorum"

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Adana'nın Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir motosikletten cep telefonu çalınması ve bir kadının cebindeki telefonun yankesicilik yöntemiyle alınması üzerine çalışma başlattı. Yapılan fiziki takip ve incelemelerde, şüpheli M.A.'nın hem hırsızlık yaptığı hem de yankesicilik olayında 12 yaşındaki U.A. isimli çocuğu yönlendirerek suça azmettirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddedip çocuğu tanımadığını iddia etmesine rağmen, adli makamlara sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suça sürüklenen çocuğun yakalanması için çalışmalar sürüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Seyhan Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSISeyhan

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