Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Gündem Videoları

Adana'da çocuğu yankesiciliğe yönlendiren hırsız tutuklandı: "Çocuğu tanımıyorum"

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Kaydet
|

Adana'nın Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir motosikletten cep telefonu çalınması ve bir kadının cebindeki telefonun yankesicilik yöntemiyle alınması üzerine çalışma başlattı. Yapılan fiziki takip ve incelemelerde, şüpheli M.A.'nın hem hırsızlık yaptığı hem de yankesicilik olayında 12 yaşındaki U.A. isimli çocuğu yönlendirerek suça azmettirdiği tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki ifadesinde hakkındaki suçlamaları reddedip çocuğu tanımadığını iddia etmesine rağmen, adli makamlara sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suça sürüklenen çocuğun yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Seyhan
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem Videoları
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.