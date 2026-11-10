Adana'da çocuklara motosiklet çaldırıp gözcülük yaptı! Yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

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Adana'nın Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi'nde bir apartman girişinde bulunan motosiklet, kilidi kırılarak ve düz kontak yapılarak çalındı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Amirliği ekipleri, 350 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyerek olayı aydınlattı. İncelemelerde 19 yaşındaki F.G.'nin, komşusunun çocukları R.B. (16) ve D.K.'yi (15) motosikleti çalmaları için yönlendirdiği, kendisinin ise R.K. (15) ile birlikte çevrede gözcülük yaptığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan ve emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden F.G. ile diğer 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Çukurova Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIÇukurova

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