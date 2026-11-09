Adana'da film gibi soygun! Yeni evli çiftin 1,5 milyonluk altınını 12 dakikada çaldılar

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dolmuşla mahalleye gelen kimliği belirsiz 2 kadın, 1 ay önce evlenen Mehmet Atasoy ve eşinin yaşadığı daireye girdi. Genç çiftin "Şeytanın bile aklına gelmez" diyerek yatak odasındaki gizli komodin bölmesine sakladığı yaklaşık 1,5 milyon lira değerindeki düğün altınlarını sadece 12 dakika içerisinde çalan hırsızlar kayıplara karıştı. Çiftin otomobil almak ve borç kapatmak amacıyla muhafaza ettiği altınların çalınma anı ile hırsızların adrese giriş-çıkış görüntüleri güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Seyhan Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSISeyhan

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