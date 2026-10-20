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Adana'da penseyle kilit kıran hırsızdan akılalmaz savunma! Kendi evim zannedip girdim

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Adana'nın Seyhan ilçesinde girdiği evlerin kapı kilitlerini penseyle kırarak hırsızlık yapan ve hakkında 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, polis ekiplerinin titiz takibi ve operasyonuyla yakalandı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan hırsızlık anlarının ardından gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde "Alkollüydüm, kendi evim zannedip girdim" diyerek kendisini savunan pişkin hırsız, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör : ERKUT ÇALIKOGLU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Seyhan
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